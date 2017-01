Resnica o celulitu

Se želite znebiti celulita? Postavite se v vrsto. Tegoba namreč ne prizanaša kar 90 odstotkom žensk, kilogrami pri tem praviloma ne igrajo vloge, kajti celulit lahko doleti tudi zelo vitke.



In ker je tako razširjen, ne preseneča, da o njem kroži tudi veliko neresnic, razodevajo pri reviji Time. Kakšna je resnica o kozmetičnih izdelkih, ki naj bi blažili videz celulita ali ga celo odpravljali? Dejstvo je, da celulit povzročajo predvsem hormonska nihanja, pomanjkanje gibanja, čezmerno maščevje in nezadostna cirkulacija pa tudi dednost. Težko je verjeti, da bi lahko izdelek iz kozmetične trgovine premagal tako močne naravne procese, zato so takšni nakupi najverjetneje zapravljanje denarja. Delno in začasno so lahko učinkovita sredstva z retinoidi, pojasnjujejo strokovnjaki, saj ti pomagajo odebeliti kožo in tako zakriti videz celulita. Izdelki, ki naj bi s pospeševanjem cirkulacije odpravljali to nadlogo, so za tako zahtevno nalogo preprosto prešibki, pojasnjujejo znanstveniki.



Kot rečeno, imajo hormoni pomembno vlogo pri nastajanju celulita: s staranjem telo proizvaja manj estrogena, ki spodbuja prekrvavitev, ta pa nastajanje kolagena in veznega tkiva, zato je videz celulita skorajda neizogiben. Lahko tudi podedujemo dovzetnost zanj, potrjujejo raziskave, nekatere doleti v večji, nekatere v manjši meri, toda prejšnje generacije pri tem vsekakor vplivajo na mlajše.



Debelost ne povzroča celulita, poudarja pa videz t. i. pomarančne kože: čezmerno maščevje namreč pritiska na vezna tkiva in celulit potiska proti vidnejšim predelom. Vsekakor drži, da doleti tudi zelo vitke ženske in celo manekenke, ki sicer zgledno skrbijo za svojo postavo, a narave pač ne morejo premagati. Kar nas pripelje do naslednje domneve, in sicer da ga lahko z redno in intenzivno vadbo odpravimo: to seveda ne drži, z vztrajnostjo pa lahko občutno ublažimo neprijeten videz, s tem ko tkivu vrnemo elastičnost in spodbudimo prekrvavitev. In še, z vadbo odpravimo odvečne kilograme, ki so, kot rečeno, lahko odgovorni za večjo izpostavljenost celulita.



Kozmetični posegi so resda lahko učinkoviti, a običajno le kratkoročno, največ do enega leta, priljubljene so laserske in masažne terapije. Strokovnjaki strogo odsvetujejo liposukcijo, saj ta le še spodbuja neenakomerno razporeditev podkožnega tkiva. Pomagamo si lahko tudi s prehrano in uživanjem veliko vode, kar bo pripomoglo k zdravi telesni teži in delno k zmanjšanju videza celulita. Priporočljiva je velika količina zelenjave, predvsem kumar, paprik, redkve in paradižnika, ki vsebujejo veliko vode in pomagajo pri čiščenju telesa. Učinek kompresijskih nogavic je le začasen, razodevajo v reviji Time, veliko pa bomo naredili, če prenehamo kaditi. Tobačni izdelki namreč ovirajo krvni pretok in tako nastajanje kolagena, povrhu pa škodujejo koži, saj povzročajo staranje, strije, pege in suhost, kar še dodatno okrepi videz celulita.