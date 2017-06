Recept: Češnjev zavitek

Sočne, sladke, bogate z vitamini C, A in E, češnje so všečne očesu in želodcu. Nutricionisti jih priporočajo, saj organizem čistijo strupov, a obenem ne dražijo želodca. Mesnat plod je odličen vir kalija, železa, cinka, bakra in mangana; kalij je pomemben za pravilno delovanje srca, skrbi tudi za normalen krvni tlak. Poleg tega češnje blažijo vnetja, tudi glavobole in bolečine. Vsebujejo veliko rdeče-modrega pigmenta, katerega sestavni deli so polifenoli antocianini, ki delujejo kot antioksidanti.

Borijo se proti prostim radikalom, tudi proti vnetjem, kar krepi imunski sistem. Z njihovim rednim uživanjem bi utegnili znatno zmanjšati tegobe, povezane s fibromialgijo pa tudi športnimi poškodbami, menijo nutricionisti. Jejte jih po telesni dejavnosti, saj preprečujejo nastanek mišičnih bolečin. Tudi pri artritisu pomagajo: pol kilograma češenj na dan lahko blaži bolečine, so odkrili raziskovalci z medicinskega centra v Philadelphii: pacienti, ki so šest tednov pili dve steklenici češnjevega soka na dan, so poročali o manj bolečinah pa tudi manjši zategnjenosti.

Kilogram češenj vsebuje le 320 kilokalorij, skoraj nič maščob in okoli 80 odstotkov vode, zaradi česar so idealno živilo za tiste, ki bi radi zdravo hujšali, strokovnjaki jih priporočajo kot prigrizek, malico. V češnjah je tudi veliko melatonina, antioksidanta, ki blaži nervozo, glavobol in nespečnost. Ti sadeži so torej nekakšno naravno uspavalo. Tudi zato jih priporočajo potnikom, ki veliko potujejo, saj naj bi blažile posledice t. i. jet laga, utrujenosti, povezane s spremembo časovnih pasov. So tudi močan diuretik, kar pomeni, da lahko pomagajo pri težavah s presežkom vode v telesu, to pa je odličen način, da se znebite (vsaj malo) nadležnega celulita. Kozmetični učinek naj bi se poznal na obrazu, saj antocianini iz češenj krepijo vezivno tkivo ter preprečujejo nastanek gub. Tudi za dober vid so pomembne, saj vsebujejo vitamin A, precej več kot jagode in borovnice. Pomagajo tudi pri menstrualnih bolečinah, dvigajo raven energije in tudi razpoloženje. Če ste potrti in utrujeni, pojejte pest češenj. Zdaj je njihov čas, najejte se jih do sitega.

S veže češnje so najbolj okusne in zdrave, še posebno, če imamo to srečo, da jih lahko naberemo naravnost z drevesa. Sadež namreč slabo prenaša dolge transporte in skladiščenje. Z njimi lahko pripravimo marsikatero sladico. Prav posebne so češnje v čokoladi: češnje operemo, odcedimo na cedilu in dobro osušimo s papirnato brisačo. Ostanejo naj na pecljih. Čokolado nalomimo v posodo, ki se prilega nekoliko večji posodi, v katero nalijemo vodo. Segrevamo, tako da se čokolada staplja nad soparo, in vseskozi mešamo. Ko se stopi, dodamo olje, da bo imel čokoladni preliv lesk. Odstavimo in pustimo, da se minuto ali dve hladi, ne več. Pripravimo nizek krožnik, obložen s papirjem za peko. Vsako češnjo primemo za pecelj in pomočimo v čokolado. Polagamo jih na papir tako, da se ne dotikajo. Krožnik s čokoladnimi češnjami postavimo za dobre pol ure v hladilnik.