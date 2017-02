Rastlinsko olje in demenca

Prehrana, bogata z rastlinskimi olji, bi utegnila višati tveganje za demenco. Raziskave kažejo, da olje bolj kot kaj drugega prispeva h kopičenju plaka v možganih, ta pa ovira normalno delovanje nevronov. Sredi 20. stoletja so Američanom zaradi vse več bolezni srca svetovali, naj se izogibajo nasičenim maščobam, kot sta maslo in smetana, in raje uživajo rastlinska olja. A to je bila velika napaka, pravi dr. Catherine Shanahan, družinska zdravnica in nutricionistka. Rastlinska olja (koruzno, sončnično, palmovo itd.) so cenejša v primerjavi z oljčnim, pravi, z njimi je lahko kuhati in nimajo močnega, izrazitega okusa. A vplivajo na zdravje, nadaljuje: utrujeni smo, trpimo za migrenami, preveč olja v naši prehrani pa lahko povzroči tudi bolezni, denimo alzheimerjevo demenco.