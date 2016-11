Ranljiva sem nepremagljiva

Žlahtno Primorko Tjaši Artnik Knibbe poznam že dolgo. Preden je postala prerojena ženska s še enim imenom – Sarabraj. Nekoč je dosegala zmage kot vodja tržnega komuniciranja v veliki medijski hiši ter športnica na odbojkarskem parketu. Potem jo je nekega dne presunilo, da v resnici ne posluša svojega srca. Po šoku, ko so ji v nekaj letih umrli brat, mama in oče, je sama brez moža odšla na dolgo pot po Caminu in se pogumno zazrla v svoje rane. Tam je našla svoje pravo poslanstvo.

Tjaši je bila vedno žareča, zgovorna, nasmejana, pozitivna, igriva oseba, polna zamisli. Minuli torek, ko sva se dobili na juhi in pijači, ni bila prav nič drugačna. Z eno izjemo: njen obraz je kljub bolečim preizkušnjam in modrim spoznanjem postal nežnejši, nasmešek blag, pa zato nič manj prepričljiv. Brez zadržkov se takoj potopiva v temo, ki najbolj boli – slovo bližnjih.



Očetovo umiranje razparalo obrambe



»Eno od temeljnih izkušenj sem pridobila v hospicu. Očetovo umiranje je razparalo obrambe, ki jih je bilo treba razparati. Z njim sem bila v odvisnem odnosu, predstavljajoč nekakšen ideal, nadomestilo vseh njegovih žensk, ki jih je pogrešal. Ni imel mame, pa tudi s svojo partnerico, mojo mamo, se mu ni uspelo ujeti. Nato sem se pojavila jaz in posebno vlogo sprejela že kot dojenčica. Pisal mi je celo dnevnike, ki sem jih našla šele po njegovi smrti, ko sem pospravljala njegove stvari. Svojo vlogo sem odigrala z odliko, tudi ko sem ga spremljala ob umiranju. Veliko življenja sem posvetila ukvarjanju z njim. Zadnjih deset let pred smrtjo je bil ozdravljen alkoholik in k sreči nama je uspelo nadomestiti vse, kar sva prej izgubila,« razloži, potem pa na kratko vdihne in izdihne, kot bi začutila posebno olajšanje. Prav s popravljenim odnosom z očetom je laže našla svojo ranljivost, a do njegove nista prispela, ugotavlja: »Tam so bila vrata skoraj vedno zaprta.«



Nemalo psihologov verjame, da se večina staršev baby boom generacije ni najbolje znašla v vlogi staršev. »Tako bom rekla: naši starši so zelo trpeli in še trpijo in mi se iz tega lahko veliko naučimo. Z opazovanjem svoje generacije vidim, da prebujanje obojim zelo dobro uspeva. Takrat ko zmoreš biti toliko sočuten, da starše in sebe dojameš v vsem, kar se dogaja. Denimo, da sem jaz dojela mamino odvisnost v odnosih, ki je zadevala očetov alkoholizem, pa bratovo narkomanijo. Kaj pomeni sočutje? To, da se obrneš vase in vidiš, v katerih točkah si bil ti sam ranjen, kje si se spregledal – torej, kje v odnosih sem sama zatajila sebe, zamočila. Nisem si mislila, da se bom kdaj tako radostila tega, da sem lahko očeta spremljala v njegovih zadnjih dneh tuzemskega bivanja in mu s tem, ko sem zraven, pomagala premostiti strah pred smrtjo. Zdravstvena stroka je napačno predvidela, da bo glede na bolezen živel še kakšni dve leti. V resnici je imel tako močnega duha, da se je na koncu sam odločil, kdaj bo šel. Težko mu je bilo reči: 'Tati, oprosti, ne morejo ti več pomagati. Pojdi v hospic, da si boš končno lahko malo odpočil.' Odločitev je bila pravzaprav skupna,« sklene naša sogovornica ter naniza še nekaj spominov: »Vedel je, da umira, a je vseeno upal, da ga bomo nekako ohranili med živimi. Glede na to, da se je vse življenje boril tudi z depresijo, pa je bil ta zalogaj zanj vseeno prehud. Usoda je malce priskočila na pomoč, saj je bil – takrat priklopljen na klinično prehrano – priča umiranju nekoga drugega v sobi. Zdelo se mu je strašansko grozljivo in strašljivo. Gospod, ki je odhajal na drugi svet, je namreč medtem izvajal celo dramo. Tekal je po hodnikih in se zaprl v kopalnico. Po vsej verjetnosti zato, ker ni hotel umreti. Tako zelo se je bal smrti. Moj oče tudi. Vedno mi je govoril, da ga je strah umreti samemu.«