Ranica v ustih je lahko rak

Pred dobrim letom je zaradi raka ustne votline umrl priljubljeni pevec Tomaž Ahačič - Fogl. Odkrili so mu ga, potem ko se je ugriznil v jezik in se mu ranica dolgo ni zacelila. Pred trinajstimi leti se je, ko je opazil bulico na bradi, z enako diagnozo soočil nekdanji politik Borut Šuklje, a mu je zahrbtno bolezen uspelo premagati.

Raka ustne votline so uspešno premagali Michael Douglas, Sean Connery, Rod Stewart, Eddie Van Halen in pevec pri Iron Maden Bruce Dickinson, umrla pa sta beatel George Harrison in Bruce Paltrow, oče igralke Gwyneth Paltrow. Odtlej njegova žena in Gwynethina mama, igralka Blythe Danner, zelo odločno ozavešča javnost o pomembnosti pravočasnega odkrivanja. Prepričana je namreč, da bi bil njen mož še živ, če bi bil pozoren na simptome. »Počutim se krivo, ker nisem vztrajala in ga odpeljala k zdravniku. Že nekaj mesecev sem opažala, da ima hripav glas, vendar je na moja vprašanja vedno odgovoril, da se dobro počuti,« je povedala za medije.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«