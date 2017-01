Raka materničnega vratu v Sloveniji vse manj

Rak materničnega vratu je med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer. Ženske, ki redno hodijo na presejalne preglede, imajo kar za 70–80 odstotkov manjšo verjetnost, da bodo kadar koli zbolele za rakom materničnega vratu. Prav tako tiste, ki so bile cepljene proti HPV (humanim papilomavirusom) še pred prvo okužbo. Če je ženska cepljena proti HPV in se redno udeležuje presejalnih pregledov, je verjetnost, da bo zbolela za rakom materničnega vratu, izjemno majhna, pravi dr. Maja Primic Žakelj, dr. med., vodja Epidemiologije in registra raka z Onkološkega inštituta Ljubljana.



V Sloveniji imamo že od leta 2003 zelo dobro organizirano populacijsko presejanje za raka materničnega vratu, ki se imenuje program Zora in temelji na rednih, tri- do petletnih citoloških pregledih brisov materničnega vratu. Kot ugotavljajo na onkološkem inštitutu, so ženske v Sloveniji program dobro sprejele, saj se jih več kot 70 odstotkov redno udeležuje presejalnih pregledov. Od leta 2009 v Sloveniji poteka tudi brezplačno cepljenje deklic proti HPV v 6. razredu osnovne šole, po novem pa se lahko brezplačno cepijo tudi zamudnice, ki niso bile cepljene v rednem programu.



»Po uvedbi programa Zora se je incidenca raka materničnega vratu v Sloveniji skoraj prepolovila. V letu 2014 je bila zabeležena najmanjša incidenca raka materničnega vratu v zadnjih 60 letih, to je v obdobju, odkar deluje Register raka RS. V tem letu je zbolelo 114 žensk, skoraj polovico manj kot leta 2003 in okoli 60 odstotkov manj kot v začetku 60. let, ko je bila incidenca raka materničnega vratu v Sloveniji največja,« pravi dr. Primic Žakljeva.

Zmanjšana pojavnost in umrljivost



Rak materničnega vratu je v Evropski uniji (EU) za rakom dojke drugi najpogostejši rak pri mladih ženskah, starih od 15 do 44 let. V EU zanj letno zboli okoli 33.000 žensk, 13.000 jih umre. Po podatkih registra raka na onkološkem inštitutu se je pri nas pojavnost raka materničnega vratu v prvih desetih letih delovanja programa Zora zmanjšala skoraj za polovico, z 211 novih primerov leta 2003 na 114 leta 2014. To je tudi za evropska merila odličen dosežek in Slovenija se že uvršča med države z nižjimi vrednostmi starostno standardiziranih stopenj raka materničnega vratu, torej pred Združeno kraljestvo, Švedsko in Nizozemsko, ki imajo že več desetletij dobro organizirane presejalne programe, a še vedno za Finsko, pravijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Najpogosteje obolevajo ženske, stare od 40 do 50 let in od 60 do 70. Obolevnost je v nekaterih evropskih državah nižja, vendar je zaradi uspešnega odkrivanja najbolj zgodnjih oblik raka materničnega vratu smrtnost zaradi tega raka v Sloveniji pod evropskim povprečjem. V zadnjih desetih letih se umrljivost povprečno zmanjšuje za okoli dva odstotka na leto, še vedno pa pri nas zaradi raka materničnega vratu umre okoli 40 do 50 žensk na leto.



Zgodnjega opozorila ni



Bolezen je posledica okužbe s HPV, ki lahko pri majhnem deležu okuženih žensk, ki imajo hkrati še druge, ne povsem znane dejavnike tveganja, povzroči spremembo zdravih celic v rakave. Zgodnjih znakov, ki bi opozarjali na raka, ni, prvi simptomi, ki kažejo nanj, pa se pojavijo pozno. Znaki, ki kažejo na pojav raka materničnega vratu, so krvavitev ali rjav izcedek po spolnem odnosu oz. med menstruacijskima krvavitvama; krvavitev v pomenopavzi; dolgotrajni smrdeč izcedek iz nožnice; boleč spolni odnos; stalne bolečine v križu, če te niso posledica sprememb v hrbtenici, in pogosto in boleče uriniranje ali krvav urin, če ta ni posledica vnetja mehurja. Vse te celične spremembe potekajo zelo počasi in postopno več let, ko se zdrave celice spreminjajo v rakave. Zato je še kako pomembno, da ženske redno hodijo na ginekološke preglede, na tri leta, ko lahko ginekolog s testom PAP, torej brisom materničnega vratu, predrakave celice odkrije in pravočasno zdravi.



Nekaj pa lahko storimo tudi sami; to je predvsem zdrav življenjski slog, vključno z zdravo in varno spolnostjo, cepljenje proti okužbi s HPV in redni ginekološki pregledi v okviru organiziranih populacijskih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje in zdravljenje predrakavih in začetnih rakavih sprememb materničnega vratu.

V Sloveniji zbolevajo starejše ženske



V primerjavi z drugimi rakavimi obolenji za rakom materničnega vratu praviloma zbolevajo mlajše ženske, v Sloveniji pa zaradi učinkovitega presejalnega programa Zora v zadnjih letih najpogosteje tiste po 50. letu starosti, ki se niso redno udeleževale Zore, pravi sogovornica. »Neodzivnice praviloma zbolijo za razširjeno ali razsejano obliko raka, pri katerem je napoved izida bolezni slabša. Pri ženskah, ki se redno udeležujejo presejalnih pregledov, praviloma odkrijemo že predrakave spremembe in jih zdravimo, preden se rak sploh razvije, ali pa odkrijemo raka v začetnem stadiju, ko je s preprostim operativnim posegom dobro ozdravljiv.« M. M. K.



