Psihično močni tega ne počno

Mentalna oziroma psihična moč se kaže v določenih odlikah in vedenju. Ljudje, ki se z njo ponašajo, nadzorujejo svoje misli, dejanja in čustva ter nikoli ne počnejo nekaterih stvari. Oglejte si deset takih, ki jim ne dopuščajo, da bi jih ovirale na življenjski poti.

Ne smilijo se sami sebi

Samopomilovanje je avtodestruktivno obnašanje, ki posameznikom onemogoča, da bi živeli polno življenje. Ustvarja negativne občutke in slabo vpliva na vse odnose. Mentalno močni ljudje razmišljajo o stvareh, za katere so hvaležni in jih imajo, ter ne izgubljajo energije za obremenjevanje s tistimi, ki jih nimajo ali so jih izgubili.

Ne bojijo se sprememb

Ljudje, ki se izogibajo spremembam, preprečujejo notranji razvoj, spodbujajo stagnacijo in celo nazadujejo. Tisti, ki so mentalno močni, se s spremembami soočajo. Predstavljajo jim izziv ter omogočajo rast in napredek.

Ne osredotočajo se na stvari, na katere ne morejo vplivati

Čeprav nam občutek, da imamo vse pod nadzorom, zagotavlja določeno varnost, je dejstvo, da na vse ne moremo vplivati in vsega ne nadzorovati. Psihično močni poznajo svoje sposobnosti in zmožnosti, vedo, kaj lahko spremenijo in kaj ni v njihovi moči, zato so redkeje v stresu, večkrat srečnejši ter znajo izkoristiti le prave priložnosti.

Ne čutijo potrebe po tem, da bi ugajali vsem

Vedo, da to ni mogoče in da vedno obstajajo ljudje, s katerimi se ne bodo ujemali. Zanje ne izgubljajo časa in se z njimi ne obremenjujejo ter tako gradijo samozavest in energijo vlagajo v pristne medčloveške odnose.

Ne ponavljajo enakih napak

Napak se ne bojijo, saj vedo, da se na njih učimo, a jih ne smemo ponavljati. Vsaka napaka je zanje lekcija in življenjska šola, ki pa jo predelajo samo enkrat.

Ne odnehajo po prvem neuspehu

Uspeh redko pride na prvo žogo, običajno je na poti do njega veliko padcev, ki pa jih ne oropajo poguma, temveč jim zagotavljajo moč, da poskušajo znova in znova, dokler ne dosežejo realnega cilja.

Drugim ne zavidajo uspeha

Osredotočanje na uspeh nekoga drugega ali zavist nikogar ne bo pripeljala do cilja. Nasprotno. Mentalno močni ljudje drugim ne zavidajo uspeha, saj vedo, da je njihov uspeh odvisen zgolj od njih samih in ne od (ne)uspeha konkurence. Cenijo dobrega nasprotnika in mu znajo čestitati za dosežke. Prav to je ena od odlik, ki jim zagotavlja napredovanje na vseh področjih.

Ni jih strah samote

Včasih preprosto moramo biti sami, da zberemo svoje misli in uredimo čustva. Samota na dolgi rok je res moreča, v občasni osami pa ni nič slabega. Pomaga namreč poiskati lastne cilje in vrednote.

Ne zanašajo se na druge

Vedo, da jim nihče ne dolguje ničesar in da morajo sami poskrbeti zase. Najlažje je druge kriviti za neuspeh, a če je napaka njihova, psihično močni sprejmejo odgovornost. Vedo, da je ključ do uspeha v lastnem trudu in predanosti ter ne v neprestanem zanašanju na pomoč drugih.

Ne bojijo se tveganja

To ne pomeni, da se brezglavo spuščajo v nepoznano. Vedo pa, da je včasih treba tvegati. A preden to storijo, si zastavijo šest vprašanj in na njih odgovorijo:

Kakšni so potencialni izdatki?

Kakšni so potencialni dobitki?

Kako mi bo vložek pomagal pri uresničevanju ciljev?

Katere so druge možnosti?

Kakšen je najboljši in kakšen najslabši scenarij?

Kako bo odločitev name vplivala čez pet let?