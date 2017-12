Psi za lepšo starost

Pes ne pripomore samo k boljšemu počutju, ampak poskrbi tudi za vsakodnevne sprehode in širjenje kroga znancev. S psom ni nikoli dolgčas, z njim je življenje pestro in zabavno. Njegova bližina je vsestransko koristna, med drugim znižuje krvni tlak in srčni utrip. Nič nenavadnega torej, da pse vse pogosteje videvamo tudi po vrtcih, šolah, domovih za starejše, rehabilitacijskih inštitutih, bolnišnicah in podobnih ustanovah (to so seveda šolani, terapevtski psi).



Bližina kosmatega štirinožca dobro dene vsem, zlasti starejšim. Tistim, ki imajo doma psa in živijo s partnerjem in/ali z otroki in morda še vnuki, se ob omembi kosmatinca usta raztegnejo v zadovoljen nasmeh. Ker si obveznosti, ki jih v dom prinese žival, razdelijo in vedo, da se v primeru slabega počutja in bolezni vedno lahko zanesejo na koga od bližnjih, je kuža za njih pravi blagoslov, in ne breme in skrb. Tisti, ki živijo sami, pa povedo, da je imeti psa sicer zelo lepo, a hkrati – sploh če v primeru bolezni ali odsotnosti namesto njih nima kdo poskrbeti zanj – tudi naporno. Da bi imeli psa, je treba upoštevati številne pogoje, zato se brez posveta in temeljitega premisleka ne odločite zanj, prav tako ga odraslim ne podarite kot presenečenje.