Prvorojenci so najinteligentnejši

Prvorojenci so v primerjavi z brati in s sestrami inteligentnejši, saj v zgodnjem otroštvu od staršev prejmejo več duševne stimulacije, kažejo nove študije. Ekonomisti z univerze Edinburg so namreč dokazali, da je inteligenčni količnik pri prvorojencih v primerjavi s sorojenci običajno višji.

Pot do zaključkov

Strokovnjaki omenjene institucije so v sodelovanju z znanstveniki z univerze Sydney primerjali podatke 5000 otrok. Ti so vsaki dve leti na testih dokazovali, kako dobri so v branju in kako bogat je njihov besedni zaklad. Njihov napredek so spremljali od prvega do 14. leta, izvajalci študije so pod drobnogled vzeli tudi njihov odnos s starši.

Ob primerjavi se je izkazalo, da so bili prvorojenci deležni večje podpore pri izvajanju miselnih nalog, zato so pri testih dosegali boljše rezultate.

»Razlike v dosežkih so se rahlo povečevale s starostjo sodelujočih,« so dognanja povzeli v publikaciji Journal of Human Resources. Vsi otroci so bili deležni enake čustvene podpore staršev, vendar se je izkazalo, da so straši pri ukvarjanju z najstarejšimi več pozornosti namenjali dejavnostim, ki zahtevajo mentalno stimulacijo.

Še nekaj razlik

Prav tako so bili starši po rojstvu drugega in tretjega otroka dovzetnejši za škodljive razvade, kot je, denimo, kajenje.

Dr. Ana Nuevo-Chiquero, ki je študijo vodila, je povedala, da je na podlagi tega mogoče pojasniti boljši smisel za opazovanje, boljše rezultate pri izobraževanju in tudi večji uspeh na poslovnem področju tistih, ki so med sorojenci najstarejši.

Predhodne študije so pokazale, da so prvorojenci uspešnejši in ambicioznejši. Strokovnjaki z univerze Essex so ugotovili, da znotraj družine najstarejši otrok v povprečju doseže za 16 odstotkov višjo izobrazbo kot mlajši bratje in sestre.

Prav tako so prvorojeni otroci pogosteje kratkovidni in je pri njih za 20 odstotkov večje tveganje za pojav miopije oziroma kratkovidnosti. »Tudi to je lahko posledica časa, ki ga starši že od zgodnjega otroštva namenijo njihovi izobrazbi,« so zapisali v publikaciji Jama Ophthalmology.

Mogoča tudi odstopanja

Študija univerz Edinburg in Sydney je podatke zbrala ob pomoči ameriškega urada za statistiko, vendar strokovnjaki opozarjajo, da gre zgolj za smernice, zato izsledkov ni mogoče posploševati, saj lahko prihaja do odstopanj znotraj posameznih družin.