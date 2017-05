Prva pomoč, ki ne deluje

Dedki in babice premorejo veliko modrosti, vendar nimajo vedno prav, zlasti ko gre za prvo pomoč, je pokazala študija ameriškega pediatra Andrewa Adesmana.

Maslo ne pomaga

Ta je s pomočjo 636 starih staršev, ki so sodelovali v njegovi študiji, ugotovil, da jih 80 odstotkov verjame, da je maslo odličen pripomoček za zdravljenje opeklin. Morda ste si kdaj tako pomagali tudi sami, s tem pa storili več škode kot koristi. Debel sloj masla na opeklini namreč v koži zadrži vročino, ta se ne sprošča, bolečina pa je zato še izrazitejša. Ob tem lahko maslo vsebuje bakterije in z nanosom na rano povečate nevarnost okužbe.

Kaj storiti?

Opekline je treba nekaj minut spirati pod curkom hladne, a ne ledene vode in jih negovati s posebnimi geli za opekline ter prekriti s sterilno gazo. Namakanje v ledeni vodi ni priporočljivo, saj prevelika temperaturna sprememba okrepi bolečino. Tudi druga domača zdravila, denimo beljak, niso primerna za nego opeklin, zlasti ne pri otrocih.

Povoj varuje pred umazanijo

V študiji se je izkazalo tudi, da je 62 odstotkov dedkov in babic zmotno prepričanih, da se rane in ureznine hitreje zacelijo, če niso povite s povojem. Rane je po mnenju pediatra vselej treba sprati s fiziološko tekočino in jih zaščititi z gazo ali povojem ter tako preprečiti, da bi se okužile z umazanijo, kar bi povzročilo gnojenje in upočasnilo celjenje.

Pravilen položaj spanja

Raziskava je pokazala še, da 25 odstotkov starih staršev meni, da morajo dojenčki spati na trebuhu ali boku in ne na hrbtu, a prav v takšnem položaju najpogosteje pride do smrti v zibelki, opozarja pediater.

Ledena kopel ni primerna

44 odstotkov dedkov in babic je prepričanih, da so ledene kopeli najboljši način za zniževanje povišane telesne temperature. Vendar ta način poveča nevarnost hipotermije oziroma podhladitve, ko lahko temperatura organizma pade pod 35 stopinj Celzija. Simptomi so drhtenje, motena zavest in v skrajnih primerih tudi koma ter smrt.

Kaj storiti?

Temperaturo je primerno zniževati z mlačno prho, ledene kopeli in obloge pa niso priporočljive. Dovoljene so kopeli in obloge, katerih temperatura je za dve stopinji Celzija nižja od telesne, da organizem ne bi bil izpostavljen prevelikim šokom, ki v končni fazi ne privedejo do ozdravitve, temveč do še večjih težav.