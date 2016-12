Prožno sukanje v hrbtu in življenju

O dobrodejnih lastnostih zasukov smo že večkrat pisali. Osvežimo samo najpomembnejše: sproščamo vrat in hrbet, povečujemo gibljivost kolkov in hrbtenice. Posledično se prenese fleksibilnost tudi v vsakdanje življenje, na delovne ali domače obveznosti. Redno izvajanje varuje križnično-medenični sklep ali pa olajša težave v tem predelu.



Zaradi izjemno blagodejnih vplivov na hrbtenico in posledično vse telo jih je priporočljivo izvajati pogosto. Tokrat se sukamo z razmaknjenimi nogami v ležečem položaju, med vadečimi običajno najbolj priljubljenem, pri otrocih poznanem pod imenom – krokodil.



Sukanje v jogi mi gre prav dobro od rok, natančneje od hrbtenice, prav tako mi pomaga, da se dobro znajdem tudi v novi družbi, v novem okolju in z novimi prijatelji. Na prvi pogled bi lahko sklepali, da z ljubitelji kakovostne hrane in pijače, predvsem kakovostnih slovenskih vin joga za vsakogar nima veliko skupnega. A pogovor vendarle pokaže drugače, in če se zavedamo ali ne, nas, bolj kot si mislimo, povezujejo lastnosti našega bistva, notranjosti, ki so skupne prav vsem. Joga, torej.



Običajno v družbi slišim: Joga ni zame ali pa moja joga je s pivom v roki, a tokrat se je zasukalo drugače. Povsem spontano ljubitelj in poznavalec vin bolj v šali kot zares strese iz rokava stavek, ki ga večkrat sliši od hčerke: Če ne z leti, s tableti, če ne z drogo, pa z jogo. Kasneje, ko izčrpamo jogijske teme, ga dopolni še: Če poleti ni snega, ga zima sigurno da.



Z reki ali afirmacijami, ki jih na jogi radi in s pridom uporabljamo, je življenje ne samo pozitivno, temveč zagotovo tudi bolj zabavno. Kar pozdravljamo in čemur nazdravljamo tudi na Jogi za vsakogar, saj lahko ob redni in hkrati zabavni vadbi v živo ali od doma doživimo umetnost ekstaze – povsem preprosto, naravno in brez dodatkov. Ali v žargonu vinarjev: oranžno, ki je tudi barva energetskega centra, na katerega delujemo z zasukom. Morda pa le ni naključij!



Izvedba



1. položaj: Uležemo se na hrbet. Pokrčimo noge v kolenih, stopala so na tleh. Približamo jih k zadnjici ter razmaknemo v širini kolkov. Odročimo v višini ramen, dlani obrnemo navzdol proti podlagi.



2. položaj: Ob izdihu potisnemo ramena in roke proti tlom, obrnemo glavo v levo, kolena pa na desno. Če telo dopušča, leži v končnem položaju levo koleno ob desni peti. Ob vdihu dvignemo kolena in obrnemo glavo s pogledom navzgor do sredine v začetni položaj 1.



Ob izdihu ponovimo zasuk v nasprotno smer, pri čemer obrnemo glavo v desno, kolena pa v levo, desno koleno se pri tem približa levi peti. Korake od 1 do 2 izmenjujemo ob naravnem dihanju na obe strani vsaj trikrat, lahko pa tudi večkrat. Bolj izkušeni se lahko po nekaj ponovitvah zadržijo v položaju 2 (nekaj vdihov in izdihov), usmerijo pozornost na dihanje, položaj hrbtenice in še dodatno sprostijo vrat ter hrbet.



Opozorilo: Ne vadimo pri akutnih bolečinah v hrbtenici ali akutni poškodbi medvretenčnih ploščic.