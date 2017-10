Probiotiki niso koristni samo za prebavo

Nekatere bakterije iz fermentiranih živil so dokazano zaveznice našega črevesja in vsega prebavnega sistema, najnovejše študije pa dokazujejo, da ne vplivajo pozitivno le na prebavo. Pomagajo tudi pri tesnobi, alergijah, boleznih ustne votline, povišanemu holesterolu in drugih boleznih.

Kaj so probiotiki?

Gre za nam koristne bakterije, najbolj znane so tiste iz mlečne kisline v jogurtih, kefirju, siru, kombuči in kislem zelju. Mary Ellen Sanders iz Mednarodnega društva za znanstvene raziskave o probiotikih je skupaj z ekipo znanstvenikov odkrila, da spodbudno vplivajo na splošno zdravje, ne samo na prebavila.

Zmanjšujejo tesnobnost

Uživanje probiotikov iz rodu Lactobacillus plantarum zmanjšuje stres in tesnobnost. Glede na ta dognanja znanstveniki verjamejo, da bodo probiotiki kmalu vključeni v terapije, ki so namenjene zdravljenju ali blaženju anksioznosti.

Krepijo odpornost

Z rednim uživanjem probiotikov je mogoče zmanjšati verjetnost prehladov in drugih virusnih obolenj. 40 odstotkov sodelujočih v študiji na to temo je z rednim uživanjem teh bakterij razvilo imunski sistem, ki se je lažje boril z virusnimi okužbami.

Premagujejo alergije in vnetne procese

Slab imunski sistem je nevaren, če pa je preveč aktiven, sproža alergijske reakcije. Tudi pri alergijah lahko pomagajo probiotiki, zlasti iz rodu Lactobacillus rhamnosus, ki so se najbolje izkazali pri otrocih z gensko predispozicijo za razvoj nekaterih oblik dermatitisa.

Manjšajo količino holesterola v krvi

Še ena študija o delovanju probiotikov na telo je pokazala, da lahko bakterije Lactobacillus reuteri količino skupnega holesterola v krvi zmanjšajo za devet odstotkov, količino slabega pa kar za 11,6 odstotka.

Ščitijo zobe in dlesni

V ustni votlini je veliko bakterij, neravnovesje teh pa vodi v bolezni dlesni in zob. Kot so dokazali, lahko prav prej omenjeni mikroorganizmi pozitivno vplivajo na floro v ustni votlini ter tako ščitijo pred zobnimi oblogami in vnetji dlesni in s tem ne skrbijo le za zdravo črevesje, temveč tudi za lep in zdrav nasmeh.