Probiotiki lahko preprečijo krče novorojenčkov

Čeprav so neškodljivi, so krči novorojenčkov za malčke in starše vse prej, kot prijetni. Študija, izvedena na univerzi Bari v Rimu, v kateri je sodelovalo 66 nosečnic pa je dokazala, da jih je mogoče omiliti.

Sprememba v prehrani za mirnejše noči

Sodelujoče so bile razdeljene v dve skupini. Nosečnice v prvi so vsak dan kot dodatek prehrani uživale probiotike, tistim v drugi so izvajalci na dnevni bazi postregli s placebom.

Rezultati so pokazali, da jemanje probiotikov štiri tedne pred in tik po porodu vpliva na višjo koncentracijo protiteles v materinem mleku in pospešuje sintezo imunskih celic v prebavnem sistemu otroka, ter tako blaži intenziteto in zmanjša pogostost krčev.

Kot so zapisali znanstveniki, je šlo za dokaj majhen vzorec in bodo na tem področju potrebne še nadaljnje študije. Vendar je že na tej točki mogoče trditi, da probiotiki blažijo krče novorojenčkov in so tudi s tega vidika koristni za nosečnice in mlade mamice.