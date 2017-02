Privoščimo telesu čiščenje

Vsekakor bi bilo idealno, da bi s svojim načinom življenja, ki v ospredje postavlja zdravo in pravilno prehrano ter dovolj gibanja, vse leto skrbeli za zdravje in dobro počutje. Ker pa se večina ljudi le stežka prisili, da bi bili dlje disciplinirani, je prav v prvih mesecih novega leta polno nasvetov, kako očistiti oziroma razstrupiti telo, da bo spet sposobno opravljati vse svoje funkcije in da bomo polni energije lahko opravljali vsakodnevne aktivnosti. Zato, kot pravi večina strokovnjakov za prehrano, je prav, da telo vsake toliko časa razkisamo, razstrupimo ter mu omogočimo, da nam bo spet dobro služilo. Le z zdravim in čistim črevesjem bo naše telo zdravo.



Eden od osnovnih in za marsikoga tudi najboljših receptov – ki so ga poznale že naše babice, danes pa ga priporoča večina nutricionistov –, kako začeti čistiti organizem, je, da zjutraj na tešče spijemo kozarec tople vode, v katero smo stisnili sok limone ali dodali nekaj kapljic jabolčnega kisa. To bo pospešilo prebavo in pomagalo pri razgradnji ostankov hrane in strupov v našem črevesju, da se bodo iz telesa lažje odplaknili z vodo. Topla voda hkrati zmanjšuje željo po hrani in blaži kislino v želodcu. Za limono, ki je bogata z vitaminom C, pa je tako ali tako znano, da je vsestransko zdrava, saj pomaga pri krepitvi in ohranjanju odpornosti organizma. Prav tako vsebuje veliko prehranskih vlaknin, ki pomagajo zniževati holesterol in pospešujejo delovanje debelega črevesa. No, morda bi kdo pomisli, da limona zaradi kislosti ni najbolj primerna za naš prebavni sistem, a mnoge raziskave so pokazale, da limonov sok v topli vodi zelo učinkovito blaži slabost, tudi zgago in napihnjenost ter pospešuje delovanje jeter in črevesja. Če poleg njega v toplo vodo damo še žličko medu, bomo sploh pospešili delovanje metabolizma in topljenje odvečnih kilogramov ter pripomogli k zmanjšanju telesne teže. Takšen napitek je lahko prva pomoč tudi pri zdravljenju okužbe grla in bolezni dlesni.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.