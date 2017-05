Priveslajmo  si čvrst trebuh

Danes veslamo za poletje in čvrsto oblikovano telo. Če nismo najbolj redni in nas zaradi poletja skrbijo odvečni kilogrami, še posebno če so se nabrali okoli trebuha, je veslanje idealna joga, primerna za vsakogar. Ob izvedbi si lahko v mislih predstavljamo, da smo že na morju ali sredi Blejskega jezera, urno dogodivščinam naproti. Tako bomo lažje, z nasmeškom, v avanturističnem duhu in brezskrbno pričakali poletje, zraven pa brez pretiranega napora krepili trebušne mišice.



Po nekaj ponovitvah občutimo, da se ogreje telo, kar je posledica pospešenega krvnega obtoka, hkrati se pospešita presnova in prebava, ravno prav za razstrupljevalni spomladanski čas. Krepimo tudi mišice rok in hrbta, hrbtne mišice ter zadnje stegenske mišice pa se sočasno raztezajo. Z redno vajo povečamo gibljivost hrbtenice in tudi kolkov.



Vsi, ki vadimo pogosto, bodisi v živo ali od doma, smo na poletje pripravljeni – fizično in psihično. Težav s kondicijo ali kopalkami nimamo, zato plujemo povsem mirno, občasno razpremo jadra in plavamo s tokom. Včasih tudi v paru, kar je še posebno zabavno.



Izvedba



1. položaj: Usedemo se v udoben sedeč položaj, hrbet je vzravnan in sproščen, noge so iztegnjene v kolenih, roke ležijo sproščeno na stegnih.



2. položaj a: Ob vdihu dvignemo iztegnjene roke v komolcih nad glavo, dlani so obrnjene naprej.



3. položaj a: Ob izdihu se sklonimo z iztegnjenimi rokami in razprtimi dlanmi s trupom naprej proti kolenom, z rokami pa proti stopalom. Gib izhaja iz kolkov, hrbtenica ostane ravna.



4. položaj a: Ob vdihu naredimo pesti, tako da gledajo dlani navzdol, ter stisnemo palec v sredini, kot bi prijeli vesla, in se začnemo nagibati nazaj.



5. položaj a: Proti koncu vdiha, ko se sklonimo nazaj, pokrčimo roke ter jih dvignemo navzgor proti ramenom, pesti razpremo, se vzravnamo ter dvignemo roke v začetni položaj 2a.



2. položaj b: Ob vdihu dvignemo iztegnjene roke v komolcih nad glavo, rahlo se sklonimo s trupom nazaj, dlani so obrnjene nazaj.



3. položaj b: Ob izdihu naredimo pesti, tako da stisnemo, pokrčimo in spuščamo roke ob telesu nižje proti kolkom, hrbet je raven, sklonjeni smo nazaj.



4. položaj b: Še vedno ob istem izdihu vodimo roke ob strani telesa od kolkov proti stopalom, s trupom se sklonimo naprej iz kolkov z ravnim hrbtom in začnemo počasi razpirati pesti.



5. položaj b: Na koncu izdiha, ko se roke približajo stopalom, smo sklonjeni naprej z ravnim hrbtom. Dlani popolnoma razpremo navzgor, nato pa se z iztegnjenimi rokami v komolcih in razprtimi dlanmi ob vdihu vzravnamo v začetni položaj 2b.



Veslanje v korakih od 2a do 5a, nato pa v nasprotno smer od 2b do 5b, ponavljamo ob naravnem dihanju vsaj 10-krat, lahko tudi večkrat. Izdihnemo, ko se nagibamo naprej – v položajih od 3b do 5b oziroma od 2a do 3a in vdihnemo, ko se sklonimo nazaj – v položajih od 5b do 2b oziroma od 4a prek 5a do 2a. Izvajamo kontinuirano, tako da gibanje teče zaporedoma, kot bi zares veslali.

Avtorica je Tadeja Rajer, mag. farm., homeopatinja in učiteljica joge