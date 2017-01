Prijateljstvo, ki vas spravlja v obup

Vsi vemo, da bi brez prijateljev težko shajali. Prijateljstvo je namreč ključnega pomena za oblikovanje našega življenja. Ko najdemo nekoga, s komer z veseljem preživljamo čas brez romantičnega pridiha, lahko začnemo pridobivati nove izkušnje, med najpomembnejšimi je seveda prav ta, da nas nekdo povsem razume. Pravi prijatelj nam bo v oporo v najtežjih trenutkih, držal nas bo za roko ob tragediji in se z nami veselil lepih trenutkov in pomembnih dosežkov. A včasih je prijateljstvo drugačno, lahko neprijazno in neprijetno, nas bremeni ali nam v ustih pušča grenak priokus.



Vsi se spreminjamo



Vsako pravo prijateljstvo – kot vsak drug odnos – naleti na težave ali ovire. Prav tako se lahko čez čas spremeni – včasih sprva precej neopazno, da spremembo opazimo šele po daljšem času. Ena največjih razlik med prijateljstvom in drugimi razmerji je ta, da je prav to najtežje prepoznati kot negativno.



Najpogosteje se dinamika prijateljstva spremeni, ker je ena od oseb naredila spremembo v svojem življenju, sprejela neko življenjsko pomembno odločitev ali pa sta se oba prijatelja odločila za povsem drugačen način življenja. Včasih gre za odločitev o partnerstvu, karierno spremembo ali pa je odločitev geografsko pogojena. Zgodi se tudi, da se spremenimo, saj v življenju pridobivamo drugačne izkušnje, naletimo na različna razpotja in sprejemamo samostojne odločitve. Seveda lahko te razlike zaceli čas, sicer pa se najpogosteje znajdemo v prijateljstvu, ohranjanje katerega nenadoma postane naporno delo, ki nas obremenjuje.



Prepoznajte strup

Prepoznavanje strupenega prijateljstva in odločitev, da ga končamo, sta ključnega pomena za naše čustveno zdravje. Foto: Shutterstock

Prav zato sta prepoznavanje tako imenovanega strupenega prijateljstva in odločitev, da ga končamo, ključnega pomena za naše čustveno zdravje. Če se vam zdi, da ste se znašli v prijateljskem odnosu, ki na vaše počutje ne vpliva (več) najbolje, poglejte, kateri znaki so najočitnejši, da je čas, da postavite sebe na prvo mesto.



1. Oseba vas (namenoma) spravlja v zadrego



Če vas oseba, ki naj bi bila vaš prijatelj, ves čas namenoma spravlja v zadrego, je situacija brez dvoma lahko zelo naporna. Seveda je nekaj povsem drugega, če gre za prijateljsko zbadanje, a če vas ponižuje ali o vas govori negativno, na plan morda celo vleče intimne reči, ki ste jih zaupali v upanju, da bodo ostale med vama, vas z njimi »spotika« med pogovorom z drugimi ljudmi ali kaj podobnega, je zagotovo čas, da se od te osebe odmaknete.



Če se v družbi te osebe počutite nelagodno in vas morda celo skrbi, da bo zinila kaj neprimernega, ali ste slišali, da o vas govori za vašim hrbtom, to ni več pravo prijateljstvo. Enako velja, če vas že vedenje te osebe spravlja v zadrego, kadar sta skupaj v javnosti. To je namreč pogosto znak, da ste prijateljstvo preprosto prerasli. Zadrega je namreč največkrat jasen znak, da se je vajin odnos spremenil in ste vsaj vi dozoreli. Če imate prijatelja, ki se očitno ni premaknil s točke, s katere ste se vi, to ne pomeni nič slabega ne za vas ne zanj, je le znak, da ta bližina nobenemu od vaju ne koristi več prav dosti.



2. Ne razume se z vašimi bližnjimi



Če se prav nihče v vašem krogu s to osebo ne razume, je to lahko dober kazalnik, da je nekaj narobe. Če lahko k temu prištejete še dejstvo, da vas prijatelj ne želi z nikomer deliti, je to že prava težava. Ti majhni znaki ljubosumja se običajno kažejo v nesramnih opazkah in gestah, ki so jasen znak, da se je prijateljstvo spremenilo v nekakšno odvisnost in da ne gre več za medsebojno spoštovanje. Vaš čas je predragocen, da bi ga preživljali s kom, ki s takšnim vedenjem pravzaprav lahko spreminja vaš pogled na svet, saj gre pogosto za ustvarjanje občutka »midva proti vsemu svetu«. Odvisnost, ki se s tem ustvarja, dopušča le malo prostora za vaju kot osebi, ki lahko rasteta in se razvijata ter pridobivata nove izkušnje.



3. Nikoli vas ne podpira



Jedro vsakega prijateljstva so podpora, opora in moč. Skupaj se veselite dobrega in sočustvujete v slabem. Ne glede na to, skozi kaj se v danem trenutku prebijate, morajo biti vaši prijatelji tisti, na katere se boste zanesli, da vam bodo stali ob strani celo v najtežjih trenutkih, in vas tedaj, ko to potrebujete, spodbujali in glasno navijali za vas. Toksični prijatelj bo naredil nasprotno. Vaši dosežki bodo nepomembni, morda celo deležni kakšnega nesramnega, ljubosumnega komentarja, v trenutkih, ko boste potrebovali spodbudo, pa boste v najboljšem primeru prejeli le nekaj opominov na svoje pomanjkljivosti ali negotovosti. Ta lastnost je najslabša lastnost strupenega prijateljstva in tista, od katere morate najprej pobegniti.



Prijateljstvo imamo zato, da se v njem vsi počutimo dobro, če ne celo bolje kot običajno. Ob prijateljih moramo občutiti sprejetost, ugodje in ljubezen, vsekakor pa mora biti prijateljstvo odnos med dvema enakovrednima človekoma, ki drug drugega spoštujeta, si pomagata, krajšata dneve in dajeta oporo. Vse preostalo nikakor ni prijateljstvo in si ne zasluži tega imena.