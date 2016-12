Previdnost pri zajtrku

Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva, a to še ne pomeni, da mora biti tudi naj- izdatnejši. V poplavi zdravih in inovativnih receptov vse pogosteje pozabljamo šteti kalorije, ki pa jih je lahko tudi v prvi polovici dneva kaj hitro preveč.



Sploh če so naše priljubljene sestavine avokado, sir, polnomastno mleko ali jogurt, oreški, semena in tudi pri nas vse bolj priljubljeno kikirikijevo maslo, opozarjajo nutricionisti pri reviji Women's Health. Pa si poglejmo. Ste ljubitelj smutijev? Tekoče mešanice, ki jih lahko pripravimo iz številnih živil, bi morale vsebovati le okoli 300 ali 400 kalorij, a pogosto dosežejo tudi šokantnih 1000. Velikokrat je razlog prevelika količina polnomastnih izdelkov in sadja, po oceni strokovnjakov bi morala v smutijih namreč prevladovati zelenjava. Previdno tudi z odmerjanjem beljakovinskih dodatkov v prahu!



Če v vašem zajtrku ne smejo manjkati kosmiči, najprej preverite, da ne vsebujejo preveč sladkorja, potem pa jih previdno odmerite. Obrok naj bo raje tekoč kakor pregost, kosmiči naj bodo le hrustljav dodatek, svetujejo nutricionisti. Mešanico pa si lahko mirno zgostite z rezinami paradižnika in kumare ali pa druge priljubljene zelenjave. Previdno tudi pri sladkanju z medom!



In ne pozabite na naravni sok: če radi iztiskamo različne sadeže, nikar ne pretiravajmo s količino. Iztisnjeni sok je namreč brez večine vlaknin, v organizmu tako po večini ostane samo sladkor, zato si na tešče privoščimo le majhen kozarec. In za konec še kava. Čeprav je nepogrešljiva jutranja razvada za milijone ljudi po svetu, napitek le ni tako nedolžen, kot je videti. Sploh če si ga privoščimo z mlekom in sladkorjem ali celo smetano – če se res ne morete odpovedati dodatkom in uživati v čisti kavni aromi, jo raje začinite s ščepcem cimeta ali kakava.