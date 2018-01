Preveč sladkorja ogroža spomin

Sladkor negativno vpliva na kognitivne možganske funkcije. Dolgoročno uživanje nekaterih vrst se tako lahko sčasoma začne kazati v obliki nevroloških težav, hkrati je zaradi njih na kratki rok slabša funkcija učenja.

Kratkoročni vpliv

Tudi zato strokovnjaki vse glasneje pozivajo k uživanju manjših količin rafiniranega sladkorja, koruznega sirupa in drugih proizvodov z velikim deležem glukoze.

Znanstveniki z novozelandske univerze Otago so izvedli študijo, s katero so poskušali odkriti, kako štiri vrste sladkorja vplivajo na kognitivne sposobnosti 49 oseb, in opažanja primerjali s skupino, ki je uživala pripravke iz umetnega sladila, sukraloze.

Vsi sodelujoči so med potekom študije odgovarjali na tri sklope vprašanj, med katerimi so bile tudi aritmetične naloge in naloge, ki so zahtevale dober spomin.

Na koncu se je izkazalo, da so tisti, ki so uživali hrano, bogato z glukozo in s saharozo, na testih dosegali slabše rezultate od onih, ki so uživali hrano s fruktozo in sukralozo.

Sladkorna koma ni mit

Ena od avtoric poizvedbe Mei Peng, predavateljica na oddelku za prehranske znanosti univerze Otago, je ob tem povedala: »Presenečena sem nad odkritjem, ki dokazuje, kako lahko uživanje sladkorja na umske sposobnosti posameznika vpliva na dnevni bazi. Zlasti je zanimiv njegov negativni vpliv na kognitivne sposobnosti. Naša študija je pokazala, da je tako imenovana sladkorna koma, med katero zaradi uživanja glukoze znatno upade pozornost, resničen pojav in ne zgolj mit.«

Sladkor in demenca

Ob tem je opozorila, da zaradi sladkorja, ki ga proizvajalci hrane dodajajo mnogim živilom, povprečna oseba dnevno zaužije 12 žlic sladkorja. Predhodne raziskave so pokazale, da pretiravanje z njim na dolgi rok spodbuja staranje možganov in lahko vodi tudi v demenco.

Znanstveniki so v eni od njih proučevali možgane 249 oseb, starih od 60 do 64 let. Pri tistih, kjer je bila količina sladkorja v krvi nekoliko nad priporočljivo vrednostjo, so v štirih letih, kolikor je trajala študija, opazili možganske spremembe v hipokampusu in amigdali, področjih, ki sta povezani s spominom in kognitivnimi funkcijami.

Že prejšnje študije so sladkorno bolezen tipa 2 povezale z večjim tveganjem za demenco. Kot predvidevajo strokovnjaki, pride zaradi konstantno povečane vrednosti sladkorja do poškodb krvnih žil, možgani pa zato ostanejo brez primerne količine kisika in hranljivih snovi.