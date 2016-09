Pretirana vadba zmanjšuje plodnost

Povezava med vadbo in plodnostjo žensk je znanstveno dokazana. Strokovnjaki so ugotovili, da pretirana telesna dejavnost v telesu izzove stres, zato jo možgani dojemajo kot grožnjo in zato zavirajo ovulacijo.

Slaba kombinacija

Zlasti zaviralno na reproduktivne organe in s tem na plodnost vpliva intenzivna vadba pri lahkih (po kilogramih) ženskah. Ženske, ki redno zmerno vadijo, s tem praviloma nimajo težav, kar pa ne velja za športnice, ki svoje telo obremenjujejo do skrajnih meja. Pri njih je reproduktivna funkcija motena.

Hitro izboljšanje

Danska študija je pokazala, da se pri vitkih ženskah tedaj, ko zmanjšajo intenzivnost vadbe in se zmerno rekreirajo, poveča možnost za zanositev za 18 odstotkov. V nasprotju s tem je intenzivna vadba pri tistih, čeprav z normalno težo, za 32 odstotkov podaljšala čas, ki ga je par potreboval za spočetje novega življenja.

Zmernost je na mestu

V študiji je sodelovalo 3500 žensk, starih od 18 do 40 let, ki so v času enega leta skušale zanositi. Uspelo je 70 odstotkom žensk, najhitreje tistim, ki so bile redno dejavne in so največ pet ur tedensko zmerno kolesarile, hodile, tekle ali vrtnarile, četudi so imele indeks telesne mase nižji od 18. To na spočetje pri njih ni vplivalo, imelo pa je močan zaviralni vpliv pri intenzivnih športnicah.