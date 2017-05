Preprosti napitek za uravnavanje hormonov in delovanje jeter

Taz Bhatia, profesorica na univerzi Emory, je po dolgoletnih prizadevanjih pri združevanju sodobne medicine ter holističnih ved za MindBodyGreen razkrila recept za napitek, ki ima izjemno pozitiven vpliv na jetra in je odličen za odpravljanje strupenih snovi iz telesa. Kot je pojasnila, je s preučevanjem kitajske medicine spoznala, da so prav jetra najpomembnejši organ za uravnavanje hormonov v našem telesu.

Če ta ne delujejo dobro, je onemogočeno tudi delovanje drugih žlez z notranjim izločanjem, kar se kaže tako s težavami z ravnjo inzulina kot z nerednimi menstruacijami, neplodnostjo, nespečnostjo in drugimi nevšečnostmi, povezane s hormoni. Ključna za pravilno delovanje jeter je primerna hrana, neverjetno moč regeneracije pa se skriva v kozarcu napitka.

Gre za zeleni zmešek, ki ga doktorica priporoča vsem svojim pacientom, recept zanj pa je tak:

kozarec špinače, ohrovta ali blitve,

dve jušni žlici peteršilja,

žlica listov regrata,

banana,

pol kozarca jagod ali češenj,

žlica čia semen,

pol kozarca destilirane vode,

žlica medu.

Zaželeno je, da so vse sestavine organske.

Sestavine zmešajte v sekljalniku in uživajte zmešek enkrat na dan.

Zakaj je tako učinkovit?

Zahvaljujoč vlakninam, zelena zelenjava pomaga pri čiščenju jeter in prebavil, saj med presnovo nase vežejo škodljive snovi, ki se nato skozi prebavila izločijo.

Ohrovt vsebuje indol-3-karbinol, kemično sestavino, ki pomaga pri sintezi estrogena, špinača je bogata z železom in magnezijem, osnovnima mikronutrientoma, ki sta potrebna za zdravo hormonsko ravnovesje.

Blitva v sebi skriva velike količine antioksidantov, kot so lutein, zeaksantin in betakarotena, ki pomagajo jetrom pri tvorjenju glutationa, močnega razstrupljevalca tega organa.

Peteršilj je bogat s klorofilom, folno kislino in z betakarotenom, spodbujajo nastajanje jetrnih hormonov, listi regrata pa delujejo kot diuretik in pospešujejo izločanje strupenih snovi iz telesa.

Vse te sestavine imajo dokaj specifičen, za mnoge neprijeten okus, ki ga je mogoče ublažiti z medom, jagodami in s češnjami. V svežih jagodah je jod, mineral, ki je potreben za dobro delovanje ščitnice, češnje obiljujejo s flavonoidi, z antioksidanti, ki uravnavajo nastajanje in delovanje hormonov.

Tu so še čia semena, odličen izvor vlaknin, beljakovin in zdravih maščob. Zdrave maščobe so ena ključnih sestavin zmeška, saj so osnova za nastajanje estrogena in progesterona. Čia semena lahko nadomestite s kokosovim oljem.

In za konec

Voda in banana sta namenjeni predvsem uravnavanju gostote zmeška. »Naštete sestavine so ključne za učinkovit napitek. Ta brez njih njima prave moči, seveda pa lahko po okusu dodate tudi drugo sadje in zelenjavo ter poiščete svoj najljubši okus,« dodaja Taz Bhatia.