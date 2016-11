Preprečite težke in utrujene noge

Težave, ki jih povzroča bolečina, za katero ne najdemo vzroka, poskušamo odpraviti na najrazličnejše načine: obiščemo zdravnika, gremo na masažo, se odločimo za katero od diet, poskušamo več telovaditi, vse s ciljem, da bi bolečino kar najhitreje odpravili in čim hitreje pozdravili tegobe, ki nas pestijo. Vendar pa, svetujejo strokovnjaki, zakaj ne bi bolečine prehiteli in je preprečili, namesto da bi jo lajšali oziroma zdravili.



Bolečine v nogah občutimo na najrazličnejše načine. Najpogosteje v nogah občutimo mravljince, ki povzročajo otrplost, hkrati pa občutimo nelagodno in topo bolečino. Vzroki so lahko različni, od bakterijske okužbe, poškodbe oziroma izkrivljene hrbtenice do težav s krvnim tlakom, sladkorne bolezni ali slabe prekrvljenosti krvnih žil. Bolečina v nogah največkrat traja krajši čas in potem mine, zato jo ljudje radi ignoriramo, a tega ne bi smeli: mravljinčenje v nogah je lahko vzrok resnejših težav. Telo nam z bolečino želi povedati, da je nekaj narobe, zato ne gre zamahniti z roko: ta neprijeten občutek ima najpogosteje obrambno ali opozorilno vlogo in nas prisili, da na dražljaj odgovorimo, saj tako zavarujemo telo.



Bolečina v nogah se lahko pojavi zaradi različnih okužb ali virusnih bolezni. Otečeni sklepi ali cele noge lahko kažejo na težave z osteoartritisom, oslabljen imunski sistem ali tudi resnejšo obliko gripe. Bolečino lahko občutimo zaradi razrahljanih ali poškodovanih ligamentov oziroma vezi, ki so največkrat posledica najrazličnejših poškodb, tudi tistih iz prometnih nesreč. Ker lahko takšne in podobne bolečine uspešno zdravimo, je pomembno, pravijo strokovnjaki, da jih odkrijemo dovolj zgodaj, predvsem pa, da odkrijemo vzrok zanje. Še posebno to velja za bolečino, ki je posledica vnetja; nujno ga je čim prej odkriti, da se ne bi razširilo po telesu. Za zdravljenje in lajšanje so na voljo številne možnosti: od zdravil do najrazličnejših fizikalnih terapij, ki so zelo učinkovite.

