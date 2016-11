Preprečimo, da nas  utrujenost pokonča

Doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., prehranska strokovnjakinja, je ne samo številka ena na svojem področju, temveč oseba, ki z lastnim zgledom živi življenje samopreseganja. Zasebno in karierno uči in kaže, kako živeti zdravo.

Kateri procesi se dogajajo v telesu, da je njihov dolgoročni učinek večja odpornost proti zunaj »letečim« virusom?



Redna vadba nedvomno krepi imunski sistem, tudi z regulatornimi tkivnimi in presnovnimi procesi. Na primer, danes zelo dobro vemo, da se pri telesni aktivnosti iz mišic sproščajo miokini, ki so molekularno enaki ali podobni snovem, ki jih sproščajo imunske celice. Nekateri miokini neposredno uravnavajo delovanje imunskega sistema in hkrati delujejo na genski ravni in tako posredno krepijo našo imunsko odpornost. Učinek telesne aktivnosti ni samo kratkoročen, je tako tudi dolgoročen. Je pa res, da je za polno izraženost imuno-spodbujajočih učinkov telesne aktivnosti treba vaditi ravno prav in upoštevati še druge komponente življenjskega sloga, ki podpirajo zdravje. To so primerna prehrana, dober spanec in izogibanje škodljivim navadam.

Telesna neaktivnost je odgovorna za šest odstotkov smrti na našem planetu. Uvrščena je na četrto mesto rizičnih dejavnikov populacijske umrljivosti.

Kako spoznati samega sebe? Kako vedeti, ali je poležavanje na kavču res nekaj, kar potrebujem, ker sem neznansko fizično utrujen, ali se mi »samo« ne da, pa bi bilo še kako dobro, da bi se pretegnil?



Tu si lahko pomagamo z nekaj znanja antropologije. Telesna aktivnost je našim prednikom nedvomno pomagala, da smo preživeli kot vrsta. So se pa v dokaj kratkem zgodovinskem času močno spremenile razmere, v katerih človeška vrsta živi. Vsekakor je čas razvoja družbe prehitel hitrost razvoja naših genov in povzročil evolucijski konflikt, ki se kaže kot nastanek kroničnih (neinfekcijskih) bolezni. Lahko bi rekli, da nas je zgodovinski razvoj povozil. Danes, ko dejansko vedno bolj spoznavamo neverjetno ugodne učinke telesne aktivnosti na delovanje naših genov in njihove številne presnovno ugodne učinke, vidimo, da je gibanje tisto, ki nam lahko pomaga preživeti. Našemu telesu in naši duši. Zato je treba biti telesno aktiven od najmlajših let, ker bomo le tako preprečili, da nas utrujenost pokonča.



Odgovor na ta vprašanja najdemo tudi v sporočilu Svetovne zdravstvene organizacije: telesna neaktivnost je sama odgovorna za šest odstotkov smrti na našem planetu. Uvrščena je na četrto mesto rizičnih dejavnikov populacijske umrljivosti.



»Tudi ljudje, ki se veliko gibajo, zbolevajo,« ste nedavno zapisali v Poletu. Gibanje torej ni ultimativna preventiva. A to še ne pomeni, da ni neznansko koristno početje. Kako je čutiti aktivnosti, ki telesu res dobro denejo? Kako jih čutite vi?



Gibanje je sicer eden izmed ključnih dejavnikov zdravja, ni pa ultimativna preventiva. Pomembno je tudi to, kaj jemo, kje živimo in seveda, kakšen je naš dedni material. Z gibanjem lahko torej pripomoremo, da bo naše telo delovalo najbolj optimalno in bomo učinkoviteje preprečevali in obvladovali težave takrat, ko zbolimo. Ob tem pa se je treba zavedati, da je telesna aktivnost za telo napor, ki potrebuje ustrezen dodaten vnos energije in posameznih hranil poleg osnovne prehrane. Zato je za zdravstveni učinek gibanja potrebno vsaj osnovno znanje prehrane med športom in potem, ko se telo regenerira. Le tako lahko akumuliramo pozitivne učinke telesne aktivnosti.



Te zdravo čutimo predvsem tako, da smo zmogljivejši. Telesna aktivnost ne sme biti nekaj, kar nas preutruja in potem nismo zmožni vsakodnevnega življenja. Zame osebno je predvsem čas, ko sem sama s sabo, nekakšna meditacija torej. Stranska učinka časa, ki ga preživim v gibanju, sta vsekakor večja telesna zmogljivost in energija, ki mi omogoča, da se stvarem, ki jih počnem, posvetim bolj koncentrirano in z večjo strastjo. Gre torej za neke vrste polnjenje telesnih in psihičnih baterij. Velika dodana vrednost gibanja je tudi ta, da lahko na športnih poljanah stkemo zelo pristne človeške odnose, ki so nemalokrat posebna dodana vrednost našega življenja.