Prehranjevanje po krvnih skupinah

Desetletja pred prehranjevanjem po krvni skupini je raziskovala in se držala ajurvedskih priporočil, ki temeljijo na došah oziroma telesnih tipih. »Že tedaj me je navduševalo, da obstaja veda, ki ločuje ljudi glede na hrano,« pravi, »odvisno, ali si kapa, pita, vata ali njihova kombinacija oz. da moraš ob določeni bolezni jesti ustrezno hrano. Kar je za nekoga zdravilo, je namreč lahko za drugega strup.«

Na Portugalskem je 1991. spoznala delo dr. Petra d'Adame, ki je na medicinski fakulteti predaval o prehrani po krvnih skupinah in genetiki. Znanstveno podprta teorija jo je pritegnila in takoj je nehala jesti mlečne izdelke, ker ima krvno skupino A. Po priporočilih je začenjala dneve s pol limone in toplo vodo, vse skupaj je vzela za eksperiment. »Kmalu sem opazila, da začenjam na zdrav način izgubljati maščobo. Nisem bila na dieti, samo jedla sem živila za skupino A,« poudari. »Avtomatično sem izločala škodljiva živila. Hitro pa mi je postalo jasno tudi, da so posledice, če se prekršim – smrdljivi vetrovi, akne, postanem sitna, utrujena.«

Živila so lahko tudi škodljiva

Pošalim se, da je podobno, kot če bi v avto namesto navadnega bencina točil dizel – in Šana prikima. »Tudi če se napačno prehranjujemo, se tega navadimo, sprejmemo, da nas ves čas nekaj boli in smo zakisani … Ko spremeniš prehrano, pa težave izzvenijo.« Posebno težo dajejo teoriji tudi znanstveni dokazi, saj lahko testiramo, kdaj je kri bolj in manj zakisana itd.

Če ješ neoptimalno, se pojavijo težave z metabolizmom, pravi. »Če npr. sama jem kislo smetano, je moje telo ne more pravilno presnoviti, zato jo uporabi za nastajanje sluzi. Ne le da ni polnega izkoristka živila, ampak se balast nalaga v črevesju in povzroča težave. Torej ne gre le za to, da je živilo odveč, ampak lahko na nekoga celo slabo vpliva – ne le da nimaš nič od njega, celo škodiš si z njim,« izpostavi. Po dveh letih, ko se je prepričala, da zanjo taka prehrana deluje, in ji sledila, se je prekršila in pojedla 15 dag sira. »Čez 45 minut sem dobila vročino, drisko, povečala se je sluz. Vedela sem, da gre za reakcijo. Nisem se zdravila, le zjutraj sem kot vedno popila limono in si obljubila, da ne bom več naredila takega prekrška – in ga nisem.«

Kri, hrana, bolezen

S prehrano se ne ukvarjamo, dokler nas ne začne nekaj pestiti. Vsaka skupina ima različne bolezenske predispozicije. »Skupina A je najbolj nagnjena k raku, težavam z želodcem in črevesjem, s srcem in sladkorni bolezni, ki jo povzročajo meso in mlečni izdelki,« pravi Šana. Dr. d'Adamo je namreč zasnoval sistem, ko je opazil, da nekateri bolniki ob vegetarijanski prehrani cvetijo, drugim pa se stanje slabša. Ugotovil je, da peša krvna skupina 0, A in AB pa sta se popravili. Sistem temelji na antropologiji krvi in dejstvu, da so bili naši predniki sprva samo skupina 0. »Ni dokaza, da bi bili najprej kaj drugega kot skupina 0, ki je jedla surovo meso, zato imajo močno kislino, da ga lahko presnovijo. Ko je mesa zmanjkalo, so se nekateri odcepili, da so preživeli, so jedli več plodov in postali pridelovalci. Zamenjali so se jim sladkorji, dobili so alele krvne skupine A. Druga odcepljena veja so bili nomadi, skupina B, prilagojena na mleko, saj so imeli živino. Ker so se plodili med sabo, je nastala še najmlajša skupina AB.«

0, A, B, AB

Pomembno je, s katerimi živili dobimo beljakovine in ogljikove hidrate. »Skupina 0 potrebuje meso, veliko močnih beljakovin, sadja, zelenjave, škodujejo pa ji mleko in žita. Pri skupini A izločimo rdeče meso in mlečne izdelke, njihova prehrana temelji na žitih in beljakovinah. Če je za 0 najboljši ogljikov hidrat skleda sadja, je za A skleda žit – proso, kamut, ječmen, ajda. Za skupino 0 so npr. odlični oreščki, a ne vsi. Odgovarjajo jim orehi, lešniki in mandlji, indijski in brazilski oreščki,« nadaljuje. »B-jem pa oreščki ne predstavljajo nič pametnega razen nekaj izjem.« »Če si skupina 0 in se odločiš biti vegan, torej ni enako, kot če si A ali AB. A se bo počutil dobro, videti bo mlajši, več energije bo imel, 0 pa bo utrujen, saj bo jedel več zanj neprimernih mlečnih izdelkov in oreščkov.« Delaš si medvedjo uslugo, a misliš, da zdravo živiš. »Če skupina 0 vztraja pri veganstvu, mora vedeti, katera zelenjava, mlečni izdelki, oreščki so primerni zanjo, da si ne škoduje, sicer lahko dobi rano na želodcu zaradi premočne kisline,« opozarja.

Ne odpoved, ampak izbor

V vsaki skupini so nekatera živila priporočljiva, druga nevtralna, tretja prepovedana, temu primeren je tudi njihov izkoristek v telesu. Vnos odsvetovanih živil bo gotovo pripeljal do zdravstvenih posledic. Toda na izločanje določene hrane ne smemo gledati kot na odpovedovanje, ampak izbor, poudari. Namesto za lososa se npr. odločiš za ostriža. »Ničlam se priporoča tudi veliko pekoče hrane, kar je za A škodljivo. Svinjina je prepovedana vsem skupinam, enako kokos. Ribe in stročnice so razdeljene, za eno skupino so dobre ene, za drugo druge. Ničle lahko pojejo ogromno maščobe in se ne zredijo, npr. mastnih rib, A pa ima že slab žolč in težko presnavlja maščobe, zato naj uživa nemastne ribe razen lososa. Rdeče vino je dobro za vse, posebej za A in 0 je bogat vir tanina,« pravi.

Sekretorji in nesekretorji

Znotraj krvnih skupin je pomemben še en test, ki nas loči na sekretorje in nesekretorje. »Prvi antigene svoje krvne skupine izločajo v vse svoje telesne tekočine – v kri, limfo, moški v spermo, sluz, slino, medtem ko jih drugi izločajo samo v kri. Ta delitev prispeva še k natančnejši analizi priporočljive prehrane. Sekretorji ne smejo jesti veliko živalskih beljakovin, tudi če so ničle. Za nesekretorja pa je priporočljiv večji vnos živalskih beljakovin, ne glede na skupino.« Poleg tega pa upoštevamo delitev na genotip in dobimo še šest podskupin: lovec, bojevnik, učitelj, nabiralec, raziskovalec, nomad. »Po genetiki npr. ničla ne more biti nabiralec,« doda.

Spremembe

Če ješ po krvni skupini, ne moreš biti zakisan, kisajo nas neprimerna živila, pravi. Poleg tega je prehrana v 70 odstotkih temelj zdravja. Opaža, da se ljudem simptomi bolezni ponovijo, ko nehajo paziti, kaj jedo. Še enkrat doda, da je samodejna posledica tovrstnega prehranjevanja izguba odvečne teže.

0: meso, sadje, zelenjava, prepovedani so mlečni izdelki.

A: žita, nekateri oreščki, sadje in zelenjava, prepovedano rdeče meso in mlečni izdelki.

B: mleko, jajca, nekatero meso …

AB: je enigma, odkrijemo, ali je več genetske predispozicije A ali B. Prepovedano je rdeče meso, dovoljeno je več mleka kot pri A …

Več informacij najdete na spletni strani dr. Petra d’Adama.

