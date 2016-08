Prehranjevanje po krvnih skupinah

Razen tega Peter D'Adamo ugotavlja, da je krvna skupina ključ, ki odklepa vrata v skrivnostni svet zdravja, bolezni, dolgega življenja, telesne vitalnosti in čustvene stabilnosti.

Peter D'Adamo, ameriški zdravnik in naravni zdravilec, je v knjigi Eat right 4 your type (Prehranjuj se svojemu tipu primerno) razvil teorijo, da je seznam zdrave hrane posameznika odvisen od njegove krvne skupine. Tako razdeli vse svoje nasvete za zdravo življenje po skupinah A, B, AB in 0. Kdor ni veliko v bolnišnici, morda niti ne ve, v katero krvno skupino spada njegova kri, kar onemogoči uporabnost njegove teorije. V samoplačniških laboratorijih lahko takšen test opravite mimogrede, prav tako v ambulantah za transfuzijo krvi, če postanete krvodajalci, ženske pa se s tem podatkom seznanijo med nosečnostjo. Možnosti je torej več, če nas dieta Petra D'Adama sploh prepriča. Mnogi ji sledijo in si tako pomagajo pri zdravstvenih težavah in ohranjanju zdravja, prav toliko pa je najbrž njenih nasprotnikov, ki trdijo, da za razmišljanje o povezavi med krvno skupino in načinom prehranjevanja ni prav nobene znanstvene podlage.



Osnovna ideja te metode je, da določena hrana drugače vpliva na tiste, ki imajo krvno skupino A, B, AB ali 0. Pa ne samo hrana, Peter D'Adamo ugotavlja, da smo glede na krvni tip različno dovzetni za bolezni, potrebujemo različne vrste gibanja, celoten življenjski cikel poteka drugače. Trdi, da je krvna skupina ključ, ki odklepa vrata v skrivnostni svet zdravja, bolezni, dolgega življenja, telesne vitalnosti in čustvene stabilnosti.



Vpliv hrane na ljudi z različnimi krvnimi skupinami naj bi bil ali koristen, škodljiv ali nevtralen. Mleko, na primer, najbolj škoduje tistim, ki imajo krvno skupino A, lahko povzroči zasluzenost in obolenje črevesja, za ljudi s krvno skupino B pa je nevtralno, torej na zdravje sploh ne vpliva. Hrana, ki je označena kot koristna, je pravzaprav zdravilo, na primer čebula in česen za krvno skupino 0, ovseni kosmiči za AB, proso za skupino B, pirina moka in sojino mleko za skupino A, ki so naravni vegetarijanci. V knjigi 4 načini prehranjevanja za 4 krvne skupine v slovenskem prevodu so tabele, v katerih najdemo vse podrobnosti in priporočila za najpogostejše sestavine na naših krožnikih. Pripadniki skupine 0 naj bi imeli naravno močan imunski sistem, ustreza jim intenzivna vadba, pri hrani niso izbirčni, potrebujejo pa veliko beljakovin, ki jih njihovo telo z lahkoto prebavi. Ker imajo veliko želodčne kisline, se morajo izogibati sadju, dovoljene so le fige in slive, ter žitaricam. Skupina A ima občutljiv prebavni sistem in slabšo imunsko odpornost, zato je za ljudi s to krvjo škodljivo vse, kar je živalskega izvora, saj takšna hrana najbolj obremeni telo. Zanje je priporočljiva vadba, ki zmanjšuje stres, na primer joga, hoja, prehranjujejo naj se s sadjem (razen banan, pomaranč), žitaricami (razen pšenice) in zelenjavo. Skupina B je vsejeda in uravnovešena, škodijo ji le ribe, paradižnik, olive. Pomanjkanje hrane predstavlja za to skupino izjemen stres. Za AB-skupino je pomemben kraljevski zajtrk, vmesni prigrizki, sproščanje. Iz prehrane naj izločijo koruzno moko, maslo, banane, kaki in granatno jabolko.

Kaj obljublja? • Zdravje in vitalnost, • vzdrževanje idealne teže, • upočasnjeno staranje.





Te trditve naj bi bile rezultat zdravnikovih raziskav, s katerimi je nadaljeval delo svojega očeta, prav gotovo pa ni bil edini, ki ga je to področje zanimalo. Na Japonskem se je leta 1927 tej temi posvetil profesor Furukawa, ki razlaga povezanost med značaji in krvnimi skupinami. Čeprav njegova študija ni imela znanstvene podlage, je bila med Japonci zelo priljubljena in upoštevana. Tip 0 naj bi bil samozavesten vodja, usmerjen k ciljem, tip A čustveno stabilen, čeprav na videz sramežljiv in romantičen; večni optimisti, močne osebnosti in dobri prijatelji so predstavniki skupine B; inteligentni, sočutni in nekonfliktni pa so se rodili s tipom AB, ki je najredkejša krvna skupina. To bo najbrž kar držalo, saj je takšnih na svetu res malo.