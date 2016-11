Prehitimo prehlad in gripo

Za več prehladnih obolenj in bakterijskih okužb dihal jeseni in pozimi ni kriv samo naš oslabljen imunski sistem, temveč tudi to, da se zaradi nižjih temperatur več zadržujemo z zaprtih prostorih.



Prehladna obolenja, ki so med vsemi okužbami najpogostejša, se prenašajo kapljično. Zaradi vseh okoliščin, od nižjih zunanjih temperatur, suhega zraka v prostoru do manj gibanja na prostem, so v nosni sluznici ugodne razmere za razmnoževanje virusov, ki napadajo naše telo. Če je to zdravo, se bo brez težav ubranilo pred njihovim napadom, pravi Darja Potočnik Benčič, mag. farmacije, direktorica Lekarne Ptuj. »Zdrav človek, tudi če se okuži z virusi, ki povzročajo prehlad, bo bolezen premagal v kratkem času, v največ sedmih dneh, njegova oblika bo blaga. Oseba z oslabljenim imunskim sistemom pa bo za ozdravitev potrebovala več časa in tudi potek bolezni bo težji. Dokler ne zbolimo, težko ocenimo, ali je naš imunski sistem v dobri kondiciji ali ne. Stres, čezmerni umski in fizični napori, izpostavljenost okužbam zaradi dela, nezdrava prehrana, čezmerno uživanje alkohola in kajenje pa so dejavniki, ki zelo negativno vplivajo na imunski sistem.«



Prvi znaki, da se z našim telesom nekaj dogaja, da se odpornost zmanjšuje in se naš imunski sistem slabša, so utrujenost, nemoč, pomanjkanje energije za delo in druge aktivnosti. S tem nas telo opozori, da bo treba nekaj ukreniti.

