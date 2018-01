Pravo perilo za zdravo intimo

Ginekologi se strinjajo, da večina pripadnic nežnejšega spola nosi neprimerno spodnje perilo in s tem ogroža zdravje svojih spolovil. Smotrno je zato izbrati pravo, biti pozoren na obliko in material ter tudi na to, kdaj ga nositi. Kaj svetujejo?

Izogibajte se tangicam

Ne glede na to, koliko opozoril govori o škodljivosti tangic, se jim mnoge ne morejo upreti. Ta model spodnjih hlačk naj bo namenjen res zgolj posebnim priložnostim, nikakor pa niso primerne za vsak dan. Ozek trak na zadnjici lahko pride v stik z vagino, tako se nanjo prenesejo bakterije z anusa in povzročajo okužbe ter vnetja.

Izbirajte bombažne spodnje hlačke

Bombažno spodnje perilo je zračnejše od ostalih materialov, denimo svile, satena in čipke. S tem drastično zmanjša tveganje za okužbe spolovil, poleg tega je občutek veliko prijetnejši ob stiku kože z naravnimi materiali kot z umetnimi.

Takoj po treningu zamenjajte spodnje perilo

Med vadbo se telo znoji, oznojijo se tudi intimni predeli, spodnje hlačke pa vpijejo znoj. Kadar ste predolgo v njih, se ustvari idealno okolje za razvoj bakterij, zato po treningu vlažno perilo čim prej nadomestite s suhim.

Bodite pozorni na pravo velikost spodnjic

Nikoli ne nosite pretesnih hlačk, prav tako tudi ne preširokih. Če na koži spodnje perilo pušča vidne sledi, si omislite večje. Draženje namreč vodi v vaginalne okužbe in osip.

Ne nosite umazanega spodnjega perila

Če so na njih vidni madeži, spodnje hlačke preoblecite, čeprav jih nosite komaj nekaj ur. Vedno je zato primerno pri sebi imeti kos svežih.

Spite brez hlačk

Vaša vagina vam bo hvaležna, če je ponoči ne boste ujeli v pižamo in spodnje hlačke. Strokovnjaki namreč verjamejo, da se s tem, ko ponoči svobodno diha, zmanjša tveganje za bakterijske in glivične okužbe, saj bakterije in glivice obožujejo prav vlago in toploto.