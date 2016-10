Prava količina vadbe za zdravo življenje

Od boljšega telesnega in duševnega zdravja do daljšega življenja in prijetnejšega počutja, pozitivni vplivi vadbe na telo so neskončni. A ob vseh nasvetih o tem, koliko, kako pogosto in kako intenzivno vaditi, je težko razbrati, koliko časa tedensko naj bi telesni aktivnost namenjali. Večina se zato drži načela: več kot bo znojenja, boljša bosta zdravje in počutje.

Koliko in kako intenzivno vaditi?

»V bistvu vadbe za nekatere pozitivne vplive na zdravje potrebujete manj, kot ste menili,« pa pravi Edward Phillips z medicinske šole Harvard. »Večina je slišala priporočilo, da je treba pol ure vaditi vsaj petkrat na teden. Tako naj bi za 85 odstotkov izboljšali svoje splošno zdravje. To sicer drži, res pa je tudi, da lahko vadite manj,« dodaja Phillips. Ob tem opozarja, da gre za zmerno vadbo in ne za pretiravanje s kakršnimi koli obremenitvami.

»Mnogi menijo, da dobrobit za zdravje prinaša le vadba, ob kateri dobesedno izgubljajo sapo in znatno obremenjujejo mišice. Seveda to lahko počnete, če ste fizično dovolj dobro pripravljeni, sicer pa zadoščajo že blažje obremenitve.«

Od minute do minute

In ker je dilema glede časa vadbe zdaj najbrž še večja, boste veseli dejstva, da so strokovnjaki natančno izračunali, koliko in kako vaditi, da bi vam zdravje kar najdlje dobro služilo.