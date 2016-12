Pozor, banane niso dober zajtrk

Nedvomno je zajtrk najpomembnejši obrok dneva, a pogosto si v naglici zanj ne vzamete časa in na hitro pojeste samo eno ali dve banani. Čeprav te res veljajo za zdrav sadež, za zajtrk vendarle niso primerne.

Zakaj ne?

Prehranski strokovnjaki namreč opozarjajo, da vsebujejo kar 25 odstotkov sladkorja, kljub temu pa veljajo za zmerno kislo živilo. Najboljši način za začetek dneva je zajtrk, ki spodbuja presnovo ter hkrati dolgo ohranja sitost in zagotavlja dovolj moči do naslednjega obroka. Banane bodo res zagotovile hiter porast energije, kmalu potem, ko se boste z njimi okrepčali, pa bo ta padla in občutili boste utrujenost ter lakoto. Prav zato so primerne za malico, niso pa priporočljive kot obrok, s katerim začenjate dan.

Boljše so v družbi

Občutek lakote, ki se pojavi po takšnem zajtrku sicer lahko preprečite, če banano zaužijete v družbi zdravih maščob, denimo avokada. Ta bo dlje ohranil sitost, hkrati pa bo nevtraliziral kislost banane in omogočil izkoristek vseh, v njej prisotnih hranljivih snovi, kalija, vlaknin in magnezija, ter bo na drugi strani preprečil hitro absorpcijo sladkorja in s tem nagel porast ter padec energije.

Še boljše pa bo, če si boste vendarle vzeli čas in zaužili polnovreden zajtrk, v katerem bodo prevladovale beljakovine, sestavljeni ogljikovi hidrati in zdrave maščobe.