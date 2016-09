Pozdravite mačka

Seštejte, koliko vikendov, večerov in noči ste zgubili zaradi mačka. Ste morda opazili tudi, da vas kozarček preveč ne zdela samo fizično, ampak tudi čustveno? Ne morete se zbrati, niste motivirani, tonete v potrtost …



Alkohol je za telo kot strup, pijte nas popolnoma izžame, toda najhujše posledice ob tem utrpi energijsko telo.



Poruši ravnovesje med čakrami in meridiani



Bolj kot se zavedamo, da nam škodi, bolj razumsko lahko pristopimo k omejevanju pitja. Zaradi porušenega energijskega ravnovesja vas boli glava, čutite krče v mišicah in ste na splošno brez energije. Na mentalnem nivoju pijanost vpliva na pojavljanje negativnih misli, vedenja in nihanje razpoloženja.



Avra je dovzetna za negativno energijo



Občutljivost avre je povezana z našim čustvenim stanjem. Ko pijemo, je teže slišati notranji glas, ki nas vodi, kar pomeni, da smo bolj odprti za energije drugih ljudi in entitet. Ko se sprosti obramba zaradi alkoholiziranosti, dovolite tudi, da na vaše nezaščiteno energijsko polje vplivajo energije barov in ljudi v njih, ki običajno niso najboljše.

Blokira meridiane



Meridiani so telesni kanali, po katerih teče či oziroma življenjska energija. Povezani so z organi in deli telesa, v tradicionalni kitajski medicini so ključni pri akupunkturnem zdravljenju. Blokiran pretok v meridianih lahko povzroči motnje v delovanju organov.



Očistite energijsko polje alkohola



Hrana in pijača: Jejte čim več 'žive' hrane, npr. sadje in zelenjavo. Zjutraj na tešče popijte toplo vodo s sokom limone, čez dan pa odpravite dehidracijo z uživanjem kokosove ali navadne vode.



Prizemljite se: Pojdite na sprehod ali sedite na soncu. Vitamin D vam bo prinesel energijo, sprehod pa bo vaše energijsko polje uravnal z Zemljinim. Pomagajo tudi dihalne vaje, ki povežejo fizično in čustveno telo.



Avra: Ker se je avra navzela vplivov mnogo ljudi, ki jih ne poznate, je odlično, da prekadite svoje avrično polje in posteljo s tlečim šopkom posušenega žajblja. Prav tako pomagajo kristali, ki bodo uravnali energijo.



Počitek: Operite obleko, ki ste jo nosili na 'pijanski večer', da se tudi energijsko popolnoma oddaljite od dogodka. Naredite si toplo kopel, v katero stresite nekaj pesti soli in sode bikarbone. Namakajte se 20 minut. Pričakujte, da boste po kopeli energijsko izžeti, zato počivajte ali lezite na travo.



Pojdite dalje: Če se zaradi popivanja počutite krive (alkohol spodbuja občutke krivde), si zapišite in predelajte svoje občutke. S tem boste utišali nenehno brbljanje uma. Prav tako si lahko pomagate s pozitivnimi afirmacijami.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«