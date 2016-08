Potrebujete nadomestke vitamina D?

Raziskava medicinske šole Harvard je dokazala, da so vitamini in minerali učinkovitejši, če je njihov vir hrana, ne pa v obliki tabletk, praškov ali podobnih prehranskih dopolnil. A vendar obstaja vitamin, katerega zadostne količine je telesu skoraj nemogoče zagotoviti zgolj z živili. Zlasti na delih planeta, kjer je sončnih dni malo, ga ljudem velikokrat primanjkuje. Gre za vitamin D, ki v naši koži nastaja pod vplivom sončnih žarkov. Zakaj je tako pomemben in kaj je treba vedeti o njegovih nadomestkih?

Korist vitamina D

Najpomembnejša naloga tega vitamina je zagotavljanje pravilnega razvoja in zdravja kosti, pravi Shanna Levine, profesorica z medicinske šole Icahn (Mount Sinai). »Sodeluje tudi pri celični rasti in zmanjšuje vnetne procese v telesu, varuje možgane pred degenerativnimi boleznimi ter ščiti pred depresijo.« dodaja. Vitamin D je pomemben tudi pri zagotavljanju plodnosti, zavira vnetja dihal, ščiti pred približno 15 oblikami raka, med drugim pred rakom dojk, zavira nastanek številnih drugih bolezni, tudi multiple skleroze, in krepi odpornost.

Kako vedeti, ali ga imate premalo

Preden odprete stekleničko z nadomestki vitamina D, se je treba vprašati, ali je uživanje teh upravičeno. Ocene, koliko ljudem tega vitamina primanjkuje, se sicer razlikujejo. V srednji Evropi po nekaterih podatkih giblje 50 do 58 odstotkov, pri osebah nad 65 let celo 75. »Podatki za ZDA so naslednji: 40 odstotkov celotne populacije ima vitamina D premalo. Takšnih je 76 odstotkov nosečnic, 81 odstotkov novorojencev, ki so jih rodile te, 42 odstotkov temnopoltih žensk in do 80 odstotkov starostnikov v domovih za ostarele,« pravi Donald Levy, direktor ženske bolnišnice iz Bostona.

Pomanjkanje vitamina D je težava tudi v Sloveniji. Glede na eno od tukaj izvedenih raziskav predšolski otroci dosegajo približno 21 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa, mladostniki pa 60 odstotkov.

Ogrožene skupine

Ker vitamin D v telesu nastaja pod vplivom sončnih žarkov, je tam, kjer sonce izdatneje sije samo od aprila do oktobra, je njegovo pomanjkanje razumljivo. Poleg tega na njegovo sintezo vpliva barva kože: temnejša je, težje nastaja. Pomanjkanje tega vitamina je pogostejše pri debelih ljudeh, kajti pri njih se zadržuje v kožni maščobi in težje pride v kri, pa tudi pri nosečnicah, saj se med nosečnostjo potrebe po njem povečajo. Sicer je natančno količino mogoče določiti le s krvnimi testi, ki jih je primerno izvajati pozimi, ko je raven tega v krvi najnižja, na primanjkljaj pa lahko opozarjajo občutljivost za bolečine, pogosta dehidracija, visok krvni tlak, otožnost, utrujenost, slaba kondicija in spremenljivo razpoloženje. Če se s testi izkaže, da je vitamina D v telesu premalo, bo zdravnik predpisal nadomestke, ki jih je treba jemati v skladu z navodili.

Koliko sonca

Za optimalne količine vitamina D zadostuje približno pol ure sonca dvakrat, oziroma 15 minut trikrat tedensko. Soncu roke in obraz nastavite med 11. in 16. uro. Velja opozoriti, da zaščitni faktorji onemogočajo njegov nastanek. Po sončenju se najmanj eno uro ne smete prhati. Le tako se lahko provitamin D iz zunanjih plasti kože vsrka v spodnje plasti in preide v kri. S hrano je še težje. Dnevno bi morali popiti kar 22 litrov mleka oziroma pojesti dva kilograma sardin, prav toliko sira, 700 gramov jajc ali 500 gramov teletine.

Vseeno pa velja, da dopolnila ob zmernem sončenju in uravnoteženi prehrani praviloma niso potrebna. Še vedno je boljše uživati na soncu in tako poskrbeti za zdravje. Če pa sodite v katero od prej omenjenih skupin, se glede smotrnosti in pravilni uporabi prehranskih nadomestkov posvetujte z zdravnikom in jih nikakor ne uživajte na lastno pest.