Posvetite se rokam

Vsi se zavedamo, da je treba za mladostno kožo na obrazu vložiti kar nekaj truda: seznanjeni smo s škodljivostjo UV-žarkov, suhega in mrzlega zraka, pomena vnosa tekočine v telo, izbire ustreznih negovalnih sredstev in še marsičesa. Toda, koliko pozornosti posvečamo rokam?



Začnimo z eno največjih tegob – s starostnimi pegami. Te pravzaprav niso povezane z našo starostjo, temveč so odsev našega varovanja pred soncem. Poskrbite za ustrezni zaščitni faktor na svojih rokah, preden se izpostavite nevarnim žarkom? Morda že, toda ali obnovite nanos po vsakem umivanju rok? Malo verjetno. Ne pozabite torej na ustrezno zaščito rok v vročih mesecih, ko sonce pošteno pripeka, pa tudi v zimskem času, sploh če ste v gorah, kjer so lahko žarki še bolj neusmiljeni.



So vaše roke zgubane? Očitno jim primanjkuje kolagena, pojasnjujejo strokovnjaki. Izberite si izdelek, ki bo vaše roke obogatil s pomembno sestavino in spodbudil prenovo, za napeto kožo pa je seveda nujen tudi zadosten vnos vode v telo. Ali vaše roke razkrivajo neprijetni videz ven? Pravzaprav lahko tu pomaga samo kirurg, preprostejša rešitev pa je tekoči puder, ki bo neželene žile zakril vsaj do naslednjega umivanja rok.



Suhe kože si preprosto ne smete dopustiti, vsakdo lahko najde ustrezen negovalni izdelek, ki ga je vsaj v zimskih mesecih treba nanašati redno in obilno. Pred spanjem lahko kožo razvajate še z bogato masko, ki bo čez noč odpravila veliko storjene škode. Pri zanemarjenih nohtih, ki občutno pripomorejo k starejšemu videzu, preprosto ni opravičila. Če rjavijo ali rumenijo, se v ozadju morda skriva glivično vnetje, ki ga je treba nemudoma pozdraviti, če pa zdravniški pregled ne potrdi te možnosti, je verjetno kriv agresiven lak za nohte, morda tudi nekatera zdravila. Za odpravo neprijetne barve si nohte umivajte v limonovem soku. Če so vaši nohti krhki, si lahko pomagate z dodatkom vitamina B, ki jih bo z vztrajnim uživanjem okrepil v nekaj mesecih.



In še, poskrbite za živahnejšo manikiro! Če vedno uporabljate enak barvni odtenek in oblike nohtov nikoli ne spremenite, je veliko več možnosti, da bodo vaše roke videti dolgočasne in tudi starejše. Sledite modnim smernicam in si privoščite tudi kaj drznega in pisanega. Silvestrska noč, denimo, je prava priložnost za kaj novega!