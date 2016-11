Posledice, ki jih na koži pusti alkohol

Nobenega dvoma ni, da pretiravanje z uživanjem alkoholnih pijač na organizmu pušča neljube sledi, za katere je dovzetna tudi koža. Ta postane suha, rdeča, aknasta, pod očmi se narišejo podočnjaki, to pa so le nekatere od posledic, ki jih lahko pričakujete dan po veseljačenju. Čeprav jih je s pravimi ličili v trenutku mogoče zakriti, se koža dolgo obnavlja: da se po veseli noči povrne v prvotno stanje in lahko v njej vsi procesi potekajo nemoteno, potrebuje približno dva tedna, čeprav posledice alkohola niso več očitne. V tem času na povrhnjici nastanejo trajne sledi uživanja, med katerimi so tudi gube.

Več dobrot, več posledic

Dodatno težavo izzove še hrana, ki je tedaj, ko »padajo« zdravice, večinoma polna maščob, soli in enostavnih ogljikovih hidratov. Kadar si boste privoščili to kombinacijo, bo koža, da se bo povrnila v normalno stanje, potrebovala vsaj mesec dni, trdi dermatolog Harlon Lancer, ki do brezkompromisnega videza pomaga tudi Kim Kardashian.

Skratka

Več kot je pregreh, slabši je končni rezultat. Rešitev pa tiči v zmernosti. Kozarček vina ne bo nikomur škodoval, nasprotno, zaradi antioksidantov bo koži celo pomagal. Prav tako velja, da imajo različne pijače na kožo različne učinke, najslabše pa so kremaste sladke, denimo likerji. Splošno pravilo se glasi čim čistejše, tem bolje in tudi na martinovo brez pretiravanja.