Poskrbite za vlaženje oči

Solze nastajajo v žlezah ob očesu in se ves čas izločajo v majhnih količinah. Z nenehnim utripanjem očesnih vek se enakomerno razporedijo po površini roženice in tako na njej ustvarijo tanek tekočinski film, ki je iz treh plasti. Glavna naloga solz, ki so se sestavljene iz vode, maščob, elektrolitov, encimov in rastnih faktorjev, je, da oči varujejo in jih vlažijo ter tako pripomorejo k jasnemu vidu, preprečujejo pa tudi pojav vnetij na roženici in z njene površine odnašajo tujke, ki bi sicer utegnili poškodovati površino očesa.



Če torej solz ni dovolj, se mehki deli oči izsušijo, razlogov za to pa je veliko, pojasnjuje mag. Kristina Mikek, dr. med., spec. oftalmologije, škodujejo nam lahko že vremenski vplivi, kot so močno sonce, mraz in veter: »Prav tako lahko suhi ogrevani prostori ali pa klimatske naprave pripomorejo k temu, da so oči bolj suhe. V večini primerov pa so nekateri ljudje tej težavi podvrženi. Lahko so imeli kakšna huda vnetja očesne površine – roženice ali veznice, pri nekaterih so lahko problem za suhost tudi bolezenske spremembe na vekah. Bolj suhe oči imajo sigurno lahko uporabniki kontaktnih leč, pri katerih se lahko po dolgem času nošenja razvije preobčutljivost za kontaktne leče ali pa se pojavijo težave s suhim očesom. Suhe oči se lahko pojavijo tudi po nekaterih zdravilih, kot so kontracepcijske tablete ali pa zdravila proti depresiji, po nekaterih očesnih operacijah, ko moramo po operaciji dajati lokalno kapljice (antibiotik ali kortikosteroid), ki povzročajo suho oko. Ko jih prenehamo odmerjati, se lahko stanje popravi.«

Neprijetne občutke pri

suhem očesu si lahko blažimo

tudi z umetnimi solzami.

In seveda, suhe oči si lahko naprtimo tudi s predolgim in pogostim gledanjem v zaslon, poudarja mag. Mikekova: »Mežikanje je pri dolgotrajnem gledanju v zaslon omejeno in tako se površina manj vlaži, površina očesa je namreč bolj navlažena tudi ob stiskanju vek. Zato med delom z računalnikom svetujemo premore in zaradi sprostitve mišic v očesu večkratno gledanje v daljavo.« Pred tegobo, če se za njo ne skriva kakšno resno ozadje, se lahko obvarujemo z nekaj preprostimi ukrepi, pojasnjuje strokovnjakinja, med drugim je izjemno pomemben vnos tekočine: »Neprijetne občutke pri suhem očesu pa si lahko blažimo tudi z umetnimi solzami. Včasih pomagajo umetne solze v obliki gela ali mazil, zelo pomaga mazilo s primesjo vitamina A. Pomembna je tudi prehrana, svetujemo veliko vitaminov in maščobne kisline omega – vsekakor pa je treba odstraniti povzročitelja suhosti, denimo zamenjati zdravilo, kontaktne leče ali odpraviti vnetje.«



Občutek suhosti v očesu je lahko v določenih primerih resda samo prehoden, ob prisotnosti kakšne sistemske bolezni, denimo revmatoidnega artritisa, pa je zagotovo potrebna drugačna obravnava, še sklene mag. Mikekova: »Nekateri morajo umetne solze uporabljati do konca življenja, ker suhe oči težko pozdravimo, največkrat lahko samo lajšamo težave. Tegobe pa nikakor ne gre zanemariti: začne se sicer z občutkom nelagodja, to pa se lahko stopnjuje v rdečico očesa, celo do razjed ali brazgotin.«