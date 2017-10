Poskrbimo za odpornost

Dejavniki, kot so pomanjkanje gibanja, čezmerno izpostavljanje stresu in škodljivim vplivom okolja ter nezdrava prehrana, pomembno rušijo ustrezno fiziološko ravnovesje organizma in slabijo imunski sistem, opozarja dr. Aljoša Danieli, dr. splošne medicine iz Medicinskega centra Barsos, in poudarja, da je imunski sistem, ki je deloma prirojen in deloma pridobljen, ključen gradnik odpornosti: »Prisoten je v vseh delih telesa, najbolj pa v limfatičnem tkivu. Prirojeno imunost sestavljajo monocitno makrofagni sistem, naravne celice ubijalke, nevtrofilci, sistem komplementa in citokini, ki so prisotni tako pri preprostih organizmih kot pri človeku. Opisane celice in molekule so sposobne prepoznati nevarne signale patogenih mikroorganizmov, ki ogrožajo telo, največkrat so to njihovi antigeni in toksini. Pridobljena imunost je prisotna le pri vretenčarjih in temelji na specifični fiziologiji T in B limfocitov. V nasprotju s prirojeno imunostjo, ki se odzove vedno enako, se limfociti specifično odzovejo na vsak posamezni antigen, ki pride v telo, in nato proti njim tvorijo specifične molekule in protitelesa.« Druga značilnost pridobljene imunosti je, da si tak odgovor zapomni, še pove dr. Danieli: »Ko na primer virus naslednjič pride v telo, ga tam ob prvem stiku nastala protitelesa in/ali molekule uničijo, preden mu uspe prizadeti posamezne organe.«

Najbolj smiselno je, da vse leto krepimo odpornost, a vendarle jeseni in pozimi velja dodatno poskrbeti za ustrezno preventivo.

Kortizol zavira imunski odgovor

Fiziološki mehanizmi, ki privedejo do oslabelosti imunskega sistema in s tem do padca odpornosti, so zelo kompleksni, nadaljuje sogovornik. »Omenil bom le eno izmed prvih razlag, kako psihični in fizični stres vplivata na padec odpornosti, ki jo je že pred sedemdesetimi leti postavil avstrijski endokrinolog Hans Selye. Menil je, da stresorji direktno in/ali indirektno, prek aktivacije senzornih poti vegetativnega živčevja ter citokinov, ki se sproščajo ob stresu, aktivirajo predele možganov, ki so odgovorni za motivacijo in strah, kakor tudi predele, ki vplivajo na delovanje hipofize ter posledično prek hormona ACTH na povečanje izločanja kortizola iz nadledvične žleze. Kortizol je tisti hormon, ki zavira imunski odgovor in zmanjša odpornost telesa ter se zdaj uporablja pri zdravljenju avtoimunih bolezni, kjer je zmanjšanje imunosti zaželeno.«

Najbolj smiselno je, da vse leto skrbimo za zdravje in tako nenehno krepimo odpornost, a vendarle je treba jeseni, pozimi in zgodaj spomladi, ko so obdobja vlage in mrzlega vremena pogosta in so za organizem stres, dodatno poskrbeti za ustrezno preventivo, svetuje dr. Danieli: »Znano je namreč, da se takrat pojavnost dihalnih obolenj precej poveča. Ljudem, ki so zaradi oslabele imunosti manj odporni, zato priporočam cepljenje proti virusom in bakterijam.«

Brez skrbi, nikoli ni prepozno! Z rekreativno športno dejavnostjo, zdravo prehrano, izogibanjem škodljivim razvadam in vplivom iz okolja ter spremembo vedenja, ki bo izboljšala sposobnost prilagajanja na stres, lahko začnemo kadar koli. In ko se odločimo za ta korak, je izjemnega pomena, kako se ga bomo lotili, sklene sogovornik: »Če se kdo na primer odloči, da se bo začel ukvarjati s plavanjem, je dobro, da se nauči pravilno plavati, saj bo le tako napredoval in bo zadovoljen. 'Strokovnjakov', ki so pridobili 'različne diplome in certifikate', je veliko, njihova strokovnost pa je pogosto vprašljiva. Za nasvet, kako se ukvarjati z rekreativnim športom, bi osebno prosil diplomanta fakultete za šport, za področje obvladovanja stresa psihologa in za področje prehrane strokovnjaka nutricionista, ki dela v ambulanti za prehrano.«