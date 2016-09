Posebni učinki rdeče pese

Nič presenetljivega, saj vsebuje kalij, magnezij, železo, vitamine A, B6 in C, folno kislino, proteine in antioksidante. Bi si od gomolja lahko želeli še več?

Znižuje krvni tlak



Pesin sok je pri nižanju visokega tlaka tako učinkovit, da se učinek pokaže že nekaj ur po zaužitju tekočine. Znanstveniki pripisujejo uspeh nitratom v gomolju, telo jih namreč spremeni v dušikov oksid. Ta žilam pomaga pri širjenju in sproščanju, izboljšuje pretok krvi in tako zniža pritisk.



Pomaga pri ohranjanju dobre volje



Betain, ki je v rdeči pesi, uporabljajo v določenih zdravilih za zdravljenje depresije. Pesa obenem vsebuje triptofan, snov, ki sprošča um in ustvari občutek podobnega zadovoljstva kot čokolada.



Znižuje težo



Pesa je po okusu sicer sladka, a skodelica kuhane vsebuje le 60 kilokalorij, obenem pa je polna vlaknin. Pesni sladkor uvrščamo med pametne ogljikove hidrate, saj so vezani na koristne snovi, kot so hranila in fitokemikalije.



Za preverjanje želodčne kisline



Urbani mit, da uživanje pese spremeni barvo urina v rožnato, le deloma drži. Urin se obarva roza le pri tistih, ki imajo malo želodčne kisline, pri običajni količini kisline ostane prozoren.



Povečuje libido



Njen posebni učinek so poznali že stari Rimljani, zato so jo poleg zdravstvenih namenov uporabljali tudi kot afrodiziak. Vsebuje kemični element bor, ta je neposredno povezan s proizvodnjo človeških spolnih hormonov.



Izjemno dober vir energije



Čeprav ima nizko kalorično vrednost, vsebuje ogromno sladkorja. Ta v telesu ne povzroči nihanja, saj se v organizem sprošča postopoma, zato je izjemno uporabna, kadar potrebujemo dodatno merico energije. Raziskave so dokazale, da so tisti, ki so pred vadbo uživali pesin sok, trenirali kar 16 odstotkov dlje. Stregli so jo celo v vesolju, na srečanju astronavtov raketnih plovil Apollo 18 in Soyuz 19.



Preprečuje raka



Raziskave kažejo, da je ena izmed največjih koristi uživanja pesinega soka njegov preventivni učinek v boju z rakom. Betacianin, ki ga vsebuje, preprečuje nastanek rakavih celic in obenem razstruplja telo vseh škodljivih snovi. Zraven še raztaplja odvečen kalcij, ki se nalaga v telesu, zato jo strokovnjaki množično priporočajo pri preprečevanju in tudi zdravljenju različnih oblik raka. Raziskave so pokazale uspeh pri levkemiji, raku debelega črevesja, pljučnem, vraničnem in kožnem raku, raku na jetrih, prsih, prostati in testisih.



Odstranjuje prhljaj



Za zdravljenje nadležnega prhljaja pese ni treba zaužiti. Dovolj je, da jo prevremo v vodi, tekočino pa si pred spanjem redno masiramo v lasišče.