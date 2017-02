Pomlajevanje z levom

Vadba je priporočljiva za pevce, pomaga tudi pri bolečem grlu, ušesih ter nosni votlini, kar lahko s pridom uporabljamo pozimi.

Simhasano, v sanskrtu imenovan jogijski položaj leva, lahko brez dvoma uvrstimo v skupino pomlajevalnih vaj, s katero iztezamo in ogrejemo obrazne mišice. Delovanje se seveda ne konča samo zunanje, na obrazu, temveč seže veliko dlje.



Izvajanje deluje pomlajevalno na obrazne mišice in mišice vratu, posebno če pogosto vadimo pripravljalni oziroma položaj 2. Celotno zaporedje pa ima še globlji učinek – blagodejnost seže vse do glasilk. Vadba se zato priporoča pevcem, saj okrepi glasilke, da lahko dober glas seže v deveto vas. Pomaga pri obolenjih grla, ušes ter nosne in ustne votline. Morda še ujamemo zadnji trenutek in preprečimo, da ne bi bolelo grlo. V kombinaciji s preostalimi jogijskimi položaji, ki krepijo telesno odpornost, pa se lahko povsem naravno in brez škodljivih učinkov zaščitimo tudi pred gripo, prehladi ali drugimi virusnimi obolenji.



Redno izvajanje se priporoča osebam z govornimi napakami, na primer ob jecljanju. Koristilo bo tudi tistim, ki se ukvarjajo z nastopanjem ali govorništvom, saj delujemo posredno na center za govor oziroma izražanje na splošno. Pri težavah z izražanjem se lahko še dodatno podpremo z vibracijo modre barve. Govorjenje, petje ali izražanje nasploh bo imelo po izvedbi leva boljši zven in obenem mladosten videz. Z drugimi pomlajevalnimi položaji, ki sledijo tudi na jogi za vsakogar, pa zmerno, saj lahko vodijo do odkritja eliksirja večne mladosti.



Izvedba



1. položaj: usedemo se na pete, roke so sproščene na kolenih ali stegnih, kolena so blago razmaknjena.



2. položaj (pripravljalni): globoko vdihnemo skozi nos, nato pa istočasno globoko izdihnemo skozi usta, z usti oblikujemo črko O ter se nasmehnemo, ne da bi spremenili obliko ust (pri čemer se povzdignejo obrazne mišice proti ušesom), na široko odpremo oči in pogledamo navzgor.



3. položaj: globoko vdihnemo, dvignemo ramena, nato ob izdihu skozi usta iztegnemo jezik čim bolj proti bradi, napnemo roke in iztegnemo prste ter čim bolj silovito in glasno zarjovemo kakor lev »... rrrr...«, pri čemer oblikujemo glas s prepono, ne z grlom.



4. položaj: nagnemo se naprej z rokami in zavzamemo položaj na vseh štirih, roke so pod rameni, kolena pa pod bokom. Ponovimo rjovenje iz položaja 3 – iztegnemo jezik, pogledamo navzgor in zarjovemo čim bolj silovito iz prepone, pri čemer štejemo do 10.



Korake od 1 do 4 ponovimo vsaj še dvakrat, bolj izkušeni oziroma pevci do 10 krat, nato pa se sprostimo v izbranem položaju za sproščanje. Za dolgoročni učinek pomlajevanja se priporoča izvajanje celotnega sklopa pomlajevalnih vaj.



Opozorilo: v primeru težav s koleni se z zadnjico ne usedemo na pete, temveč pokleknemo oziroma izvedemo samo položaj 4 in si pod kolena podložimo odejo.