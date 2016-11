Poljubljanje za zabavo

Spolna svoboda je na vrhuncu, menijo ameriški strokovnjaki, v pravem razcvetu pa je spolno eksperimentiranje.



Predvsem med dekleti, ki se zadnje desetletje strastno poljubljajo kar tako, za zabavo, ocenjujejo poznavalci, k čemur naj bi jih najprej spodbudili pop zvezdnici Madonna in Britney Spears. Dodatno olje na ogenj sta nekaj let pozneje prilili Sandra Bullock in Scarlett Johansson, toda izmenjevanje nežnosti med predstavnicami ženskega spola ni nikoli zapustilo okvirov heteroseksualnosti. Gre za nabiranje izkušenj, pojasnjujejo strokovnjaki, k takšnim eksperimentom se namreč najbolj nagibajo študentke, ne pa za priznavanje istospolne usmerjenosti ali biseksualnosti. Kot kaže, dekleta tako raziskujejo vse plati partnerskega odnosa, preden se odločijo, s katerim spolom si želijo preživeti odraslo življenje – moški da jih pogosto ne razumejo, pojasnjujejo.



Poljubljanje s prijateljicami je tako številnim dekletom zgolj varna oblika zabave, ki najverjetneje ne bo vzbudila želje po resnem odnosu, obenem pa gre tudi za potezo, ki zanesljivo priteguje pozornost – moških.