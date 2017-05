Pokanje v kolenih lahko znak artritisa

Sodite med tiste, katerih kolena večkrat, kadar vstanejo, pokleknejo ali celo med hojo in tekom, dajejo nenavadne zvoke? Ti so kaj lahko znaki zgodnjega artritisa, se je izkazalo v študiji, ki je povezala pokanje v kolenih s tveganjem za omenjeno obolenje. A kot se je med njo izkazalo, ni vsak zvok v kolenih že znak za preplah.

Raziskavo, katere izsledke so pred nedavnim objavili v publikaciji Arthritis Care & Research, je izvedla skupina strokovnjakov z medicinske šole Baylor. V njej je sodelovalo 3500 posameznikov, znanstveniki so osredotočili predvsem na to, kaj na dolgi rok za zdravje pomeni pokanje v kolenih. Pri tem so upoštevali tudi druge dejavnike tveganja za artritis, med drugimi starost in telesno maso. (Starost nad 45 let in prekomerna teža znatno povečata tveganje zanj).

Potek in izid

Tako moški kot ženske so enkrat na leto obiskali laboratorije, kjer so jim rentgensko slikali kolena in so odgovarjali na vprašalnike o bolečinah v kolenu ter o pokanju ali drugih zvokih v njih. Pri večini sodelujočih se med potekom raziskave, ki je trajala več let, zdravje kolen ni bistveno poslabšalo. Zlasti ne v prvem letu študije. Pri približno 18 odstotkih pa je bil z regentskimi posnetki zaznan zgodnji artritis. Večina od teh 18 odstotkov je na začetku študije poročala tudi o pokanju v kolenih, niso pa v njih občutili bolečin. Drži, da se pri vseh, ki so poročali o pokanju v kolenih, artritis ni razvil. Kolena večine so kljub temu ostala zdrava še dolga leta.

Brez panike

»Dejstvo je, da je povezava med pokanjem v kolenih in zdravjem teh sklepov še dokajšna uganka,« je povedala Grace Lo, profesorica medicine na omenjeni ustanovi in voditeljica študije ter dodala, da še vedno tudi ni povsem jasno, kaj jih v resnici povzroča. »A vendar velja o njih obvestiti zdravnika, saj se je izkazalo, da lahko kažejo na zgodnji artritis, ki je z natančnimi preiskavami zaznaven, čeprav še ne povzroča bolečine,« svetuje znanstvenica. V tolažbo pa dodaja: »Res je, razloga za paniko ni, a če je artritis odkrit v zgodnji fazi, je mogoče pravočasno ukrepati in upočasniti njegovo napredovanje. Za to bolezen sicer ni zdravila, vendar izguba teže in pravilne vaje lahko zavirajo njegov razvoj. Kaj lahko pa vas bo zdravnik potolažil, da je z vašimi koleni vse v najlepšem redu in boste lahko mirno spali. Nobenega zagotovila namreč ni, da je pokanje v kolenih slabo. Morda pomeni le, da niste več tako mladi, kot ste bili nekoč, kar pa veste že sami.«