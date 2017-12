Podarimo pozornost

Radi pravimo, da prazniki povezujejo družine in prijatelje, nas spodbujajo, da vsaj pred novim letom nadoknadimo delček zamujenega, da pozabimo na morebitne zamere in vsaj za nekaj časa pozabimo na jezo. Toda za mnoge prazniki še zdaleč niso tako veseli: številni živijo v finančni stiski in pomanjkanju, drugi so osamljeni. Tretji si zatiskajo oči. »Prazniki so za mnoge žal čas, ko se osebna stiska še poveča. Dejstvo, da praznujemo ves december, osamljenim in psihično šibkim ljudem povzroča še večjo težavo,« pojasnjuje dr. Saša Poljak Lukek, spec. zakonske in družinske terapije. »V tem času se prepad med ljudmi mnogokrat poveča. Saj ljudje v stiski nočejo obremenjevati na videz veselih in vedrih ljudi. Občutek imajo, da so še bolj sami in da se vsi okoli njih veselijo, njih pa ne bo nihče razumel. Ljudje poskušajo zakriti, da so preobremenjeni, in zaradi tega težko najdejo sogovornika. Čeprav bi morda prav s tem, ko bi spregovorili, dobili izkušnjo, da veliko ljudi doživlja pritisk in obremenjenost med prazniki.«

Pomembno je, da zadovoljstva ne iščemo izključno v nakupovanju znižanih izdelkov, ampak da ta občutek ustvarjamo v odnosih.

Čas za pogum

Nakupovalna mrzlica je zajela tudi našo deželo. Še pred leti smo se posmehovali tistim zahodnim državam, kjer so v praznične barve odeli izložbe že novembra ali že prej, a se je izkazalo, da marljivo sledimo njihovemu zgledu. V ospredje praznikov se je naselilo nakupovanje darov, materialna pozornost je videti pomembnejša od pristnega odnosa in naklonjenosti – zato bi se bilo smiselno vprašati, kaj v tem mesecu sploh praznujemo, poudarja sogovornica: »Vsi prazniki so si postali podobni – obdarovanje, nakupovanje … Zato bi bilo morda prav decembra čas, da se vprašamo, kaj pravzaprav želimo praznovati. Praznovanje je subjektivna izkušnja in vsak ga doživlja drugače. Za nekoga je sprehod po okrašenem mestu, za drugega prijeten večer v krogu družine, lahko je izpolnjena obljuba, lahko je nov začetek in odločitev, da naredimo nekaj novega.«

December naj bo tudi čas za pogum – zanesljivo bo nepozaben, če ga bomo zaznamovali s čim novim, drznim, z izzivom, zamislijo, neprekosljivo potezo. »V svoji terapevtski praksi vedno znova spoznavam, da ljudem v stiski pomaga nova izkušnja – lahko je to nova izkušnja odnosa, ko končno zbereš pogum in spregovoriš o težki temi, ko dobiš na drugi strani sogovornika, ki ne obsoja,« predlaga Poljak Lukekova. »Ali pa je to novo doživetje, ko se končno prijaviš na tečaj tujega jezika, ki si se ga od nekdaj želel naučiti. Tudi letošnji december je lahko drugačen – lahko obiščemo prijatelja, ki je imel za seboj težko leto, pokličemo sorodnika, s katerim že več let ne govorimo, lahko dopustimo, obljubimo, tvegamo, lahko spregovorimo …«

Imejmo nadzor

To še ne pomeni, da se moramo povsem odpovedati materialnemu obdarovanju – dokler je to zmerno in pod nadzorom ter ne spodrine pristnega čara praznikov, se ga ne gre bati! Žal pa je nakupovanje, da ne rečemo kopičenje stvari, ki jih ne potrebujemo, in sploh če se nam izdelki ponujajo po ugodnih cenah, bolezen sodobne družbe. »Seveda je december tudi čas obdarovanja, tako da se potrošnji ne moremo popolnoma izogniti,« pove terapevtka. »Vendar lahko kljub temu nakupovanje kontroliramo mi. Nakupovanje je danes postalo zasvojenost. Ko nekaj kupimo, spremenimo razpoloženje, smo veseli in zadovoljni, in s tem našim možganom omogočimo trenutno zadovoljstvo in razbremenitev. Še posebno je ta občutek močan pri nakupovanju na razprodajah. Takrat kupujemo izdelke, ki jih niti ne potrebujemo, saj tako za trenutek dobimo občutek zmage in zadovoljstva. In zdaj, ko nas trgovine z znižanimi cenami ves december silijo v potrošnjo, je sploh pomembno, da se zavemo te zasvojitvene moči nakupovanja. Še pomembneje pa je, da zadovoljstva ne iščemo izključno v nakupovanju znižanih izdelkov, ampak da ta občutek ustvarjamo v odnosih.«