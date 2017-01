Počitek, dovolj tekočine in temeljito zračenje

To je zdaj, med drugimi, doletelo tudi mene. Gre za začetek prehlada ali celo gripe, je sporočila zdravnica po telefonu, ko sem ji naštevala simptome, in mi svetovala, da bo najbolje, da nekaj dni preživim v postelji, spijem veliko čaja, zračim stanovanje in se nasploh spočijem. Poslušala sem jo in danes je moje počutje precej boljše.

Okužbe dihal se pojavljajo vse leto, vrhunec pa dosežejo v zimskem času. V jesenskih mesecih začne število akutnih okužb dihal pričakovano naraščati in običajno doseže vrhunec januarja ali februarja. Vzrokov za okužbo dihal v hladnejšem zimskem času je več – po eni strani se spremenijo okoljski dejavniki, ki omogočajo boljše preživetje mikrobov v okolju, prav tako v tem času začnejo krožiti virusi influence. Ti pa so povzročitelji gripe. Znano je, da večino akutnih okužb dihal povzročajo respiratorni virusi, precej redkeje bakterije.



Po informacijah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki razširjenost akutnih okužb dihal in sezono gripe natančneje spremlja že od leta 1999, oboleli v Sloveniji največkrat ne potrebujejo nasveta zdravnika, saj so okužbe samoomejujoče; to pomeni, da v nekaj dneh ali tednu dni izzvenijo same po sebi. Le manjši del obolelih poišče zdravniško pomoč, pravijo na NIJZ. Tudi v sekciji za preventivno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu pravijo, da okužbe z respiratornimi virusi pri večini ljudi minejo brez posebnosti, vseeno pa pri bolj ogroženih skupinah lahko povzročijo nepredvidene zaplete. Tveganje je največje pri dojenčkih in majhnih otrocih, pri katerih poleg prehlada lahko povzročijo resnejša obolenja dihal, kot so bronhitis, bronhiolitis, pljučnica, laringotraheitis in vnetje srednjega ušesa. Prav tako v eni sezoni lahko večkrat, tudi do petkrat, zbolimo zaradi popolnoma enakega virusa, saj se ne vzpostavi dovolj visoka imunost. Za preprečevanje širjenja okužb so zato zelo pomembni preventivni ukrepi.

