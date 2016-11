Plazenje kot nov vadbeni trend

Plazenje največkrat povezujemo z načinom gibanja malčkov. Ti ga večinoma usvojijo, preden se postavijo na noge. Zdi pa se, da se za to obliko vadbe odloča tudi vse več odraslih. Ena od njih je Danielle Johnson, fizioterapevtka s klinike Mayo. Vsako jutro, ko vstane in se dodobra prebudi, se po svojem stanovanju odplazi nekaj krogov. A ne samo ona, na plazenje prisega vse več trenerjev in fizioterapevtov in je, kot poroča CNN, čez lužo že postalo nov vadbeni hit.

Različni načini, močno telo

Plaziti se je mogoče na več načinov: lahko se plazite po kolenih tako, da so na tleh celi narti in se opirate na roke, lahko se povzpnete na prste stopal in se dvignete tako, da se del noge pod kolenom tal ne dotika, temveč je z njimi vzporeden. Tako se aktivirajo tako rekoč vse mišice telesa: rok, ramen, nog, hrbta, zadnjice in trebušnega dela.

»Če bi morala med vsemi vajami izbrati le eno, bi to nedvomno bila ta,« je povedala Danielle in dodala, da aktivacija vseh omenjenih mišic zagotavljajo stabilnost in podporo vsemu telesu.

Tudi fizioterapevt Justin Klein plazenje pogosto priporoča profesionalnim športnikom ter ljudem, ki so utrpeli take in drugačne poškodbe.

Kako se pravilno plaziti?

Ključna pri tej vadbi je pravilna drža. Pri osnovni mora biti glava nekoliko dvignjena, pogled uprt naprej, roke ravne, hrbet čim bolj vzporeden s površino, gibi pa sinhronizirani. V te položaju se krepijo koordinacija, gibalne sposobnosti, odzivnost ter stabilnost, je povedal Justin Klein in dodal, da je prednost plazenja nedvomno tudi v tem, da ga lahko izvaja staro in mlado, saj sicer ni naporno, je pa še kako učinkovito.