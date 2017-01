Pijača in jedača, ki poslabšata prehlad

Po skodelici vročega čaja ali krožniku krepke kurje juhice se med prebolevanjem prehlada vsakdo počuti bolje. Obstajajo pa tudi živila, ki stanje poslabšajo in premagovanje okužbe ovirajo. Poglejte, katerim se morate, kadar ste prehlajeni, izogibati.

Kupljenim sadnim sokovom

Doma pripravljeni sveži sokovi so polni vitaminov in mineralov, ki jih telo zlasti tedaj, ko se bori z okužbo, potrebuje. Ne velja pa to za kupljene sadne napitke. Tem je dodano veliko sladkorja, barvil in konzervansov, kar ovira absorpcijo vitaminov in mineralov ter še slabi imunski sistem.

Ocvrte jedi

Pretiravanje s cvrtjem nikoli ni priporočljivo, zlasti pa organizmu škoduje, kadar je oslabljen zaradi virusne okužbe. Vsebuje namreč veliko težko prebavljivih nasičenih maščob ter preobremeni prebavo in presnovo, ki že zaradi bolezni ne moreta delovati s polno močjo.

Kava

Pitje je ob prebolevanju prehlada ključnega pomena. A kofein iz kave in drugih podobnih napitkov deluje kot diuretik in spodbuja dehidracijo že tako oslabljenega in izsušenega organizma.

Kisla živila

Te lahko razdražijo poškodovane telesne sluznice in okrepijo simptome bolezni. V to skupino sodijo kislo sadje ter zelenjava, zlasti agrumi in paradižnik. Iz agrumov raje iztisnite sokove in jim dodajte žličko medu, limono dodajte čaju, s paradižniki pa počakajte, da se povsem pozdravite.

Alkohol

Kakor kava tudi alkohol izzove dehidracijo telesa, sploh pa ni priporočljivo mešanje alkohola z zdravili, s katerimi premagujete prehlad. Res raziskave dokazujejo, da kozarček rdečega vina lahko okrepi odpornost, a kadar ste bolni, ga nadomestite s čaji ali naravnimi sokovi.

Mlečni izdelki

Čeprav vsebujejo beljakovine in vitamin D, ki pomagajo h krepitvi organizma, hkrati spodbujajo nastajanje sluzi v telesu in okrepijo kašelj, s katerim se ta izloča. Primerni so torej za preventivo, kar velja zlasti za jogurt in druge fermentirane mlečne izdelke, kadar ste bolni, pa se mleku in mlečnim izdelkom raje odpovejte.