Pijača iz treh sestavin za raven trebuh

Rožmarin se poda k mnogim jedem. Ni le okusen, deluje tudi protibakterijsko, protivnetno in antiseptično, krepi spomin in koncentracijo, je odličen vir vitaminov A, B, C, D, E in K, pozitivno vpliva na jetra in srce, iz njega pa je mogoče pripraviti napitek, ki spodbuja delovanje presnove in tanjša maščobne obloge.

Če boste pijačo, katere osnova je rožmarin, zaužili po jedi, bo sprostila mišice prebavil, zmanjšala napihnjenost in ublažila nastajanje plinov in morebitnih krčev. Z dodatkom grenivke pa boste dobili napitek, ki spodbuja presnovo in tako pripomore k ožjemu pasu.

Potrebujete:

dve čajni žlici posušenega rožmarina,

tri decilitre vroče vode,

eno grenivko.

Priprava:

V vročo vodo stresite rožmarin, pokrijte in pustite vreti približno pet (5) minut.

Precedite.

Grenivko dobro operite in jo prerežite na polovico.

Iz polovice sadeža iztisnite sok, tega ga dodajte čaju iz rožmarina.

Drugo polovico grenivke narežite na rezine in jih nekaj dodajte napitku, ki si ga privoščite po obroku.