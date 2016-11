Pet živil, ki iz telesa čistijo nikotin

Nobenega dvoma ni, da je kajenje škodljivo in da pušča dolgoročne posledice. Če ste ga opustili ali se tej razvadi še niste odpovedali, pomagajte telesu, da se bo lažje in hitreje znebilo nikotina. Tudi ob pomoči naslednjih svežih in okusnih živil.

Zeleni čaj in vitaminska voda

S kajenjem telo izgublja veliko potrebne tekočine, zato organizem hitreje dehidrira. Z uživanjem velikih količin vode, zelenega čaja in vitaminskih vod ga ne boste samo izdatno navlažili, temveč boste spodbudili tudi izločanje nikotina. Vitaminsko vodo lahko pripravite tako, da v dva litra vode dodate eno na rezine narezano kumaro, eno na rezine narezano limono, 12 listkov mete in žlico naribanega ingverja. V hladilniku pustite vsaj osem ur, najbolje čez noč, nato pa precejeno pijte večkrat na dan.

Kivi in limona

Sezona kumar, ki so sestavina vitaminske vode, je res že minila in morda jih na trgovskih policah ne boste dobili, je pa nastopil čas kivija. Tega zagotovo ne bo zmanjkalo. Kivi je bogat z vitamini A, C in E, ki jih telo kadilcev zaradi nikotina potrebuje večje količine kot organizem tistih, ki ne kadijo oziroma niso nikoli prižgali cigarete. Prav tako je z njimi bogata tudi limona. Vsak dan pojejte vsaj en kivi in zjutraj spijte kozarec sveže limonade. Tako ne dobili le potrebnih vitaminov, ampak bosta očistila tudi telo.

Špinača in brokoli

Folna kislina je za normalno delovanje organizma nujno potrebna, prav tako telesu pomaga pri izločanju nikotina. Veliko je je v špinači, brokoli pa vsebuje veliko vitaminov C in B5, ki ju telo kadilcev ali bivših kadilcev potrebuje večje količine.

Sveže korenje

Zaradi kajenja koža hitro postane brez življenja in suha. Če se želite znebiti tega stranskega učinka razvade, jejte več korenja. Vsebuje velike odmerke vitaminov A, K, C in tistih kompleksa B, ki so ključni za čiščenje telesa in za lepo polt.

Pomarančni sok

Ta napitek vlaži telo, mu zagotavlja potrebne vitamine ter iz organizma čisti nikotin. Vsak dan iz dveh pomaranč iztisnite sok, mu dodajte malo vode in svežo pijačo pijte med obroki.