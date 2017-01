Pet zdravju najškodljivejših navad

Nikoli ni prepozno za usvajanje zdravju prijaznih navad ter za izogibanje tistim, ki ga resno kvarijo. Oglejte si pet najusodnejših, ki so najbrž del vsakdana, a se sploh ne zavedate, kako so v resnici škodljive.

Ne vzamete si časa za vadbo

Večina si komaj privošči dovolj časa za spanje, tistega za vadbo pa skoraj zmeraj zmanjka. A pretežno sedeči način življenja s premalo gibanja lahko privede do resnih zdravstvenih težav, med drugimi tudi do srčne, možganske kapi in artritisa. Priporočilo, ki bi ga morali upoštevati odrasli, se glasi: vsaj pol ure fizične aktivnosti dnevno. Ni treba, da vaje izvajate v »paketu«, veliko boste za zdravje storili že, če boste deset do 15 minut namenili hoji, med sedečim delom pa večkrat vstali, naredili nekaj počepov in se sprehodili po stopnicah namesto vožnje z dvigalom. V resnici štejejo drobni koraki.

Pijete kalorije

Imate tudi vi raje kot običajno vodo take in drugačne napitke? Celo vode so dandanes na voljo z okusom, a z njimi, tako kot s sadnimi sokovi, v telo vnašamo sladkor, ki organizmu prav nič ne koristi, saj povzroča številne bolezni. Diabetes in karies sta le vrh ledene gore, seveda pa so tu še nepotrebne kalorije. Nesladkani čaji in voda so najboljši za gašenje žeje, hkrati pa povsem sovpadajo s konceptom zdravega življenja.

Ne pripravljate lastnih obrokov

Več kot delate, manj imate časa za pripravo kakovostnih obrokov. Hitreje in lažje je pojesti nekaj, kar je na voljo v trgovini in doma samo pogrejemo, ter tako v trenutku potešiti lakoto ali pa si kosilo privoščiti v restavraciji. A ta hrana je visokokalorična ter polna soli, konzervansov, nezdravih maščob in drugih telesu neprijaznih snovi, zato je prehransko skopa ter zdravju škodljiva. Za pripravo kakovostnega zajtrka ne potrebujete več kot 15 minut. Res boste morali malo prej vstati, a zagotovo bo do telesa prijaznejši kot sladki rogljiček, ki ga kupite na poti v službo.

Preveč časa preživite pred televizijo

Še ena navada, ki vodi v pretežno sedeči način življenja. Ob tem se polenimo in se prikrajšamo za gibanje. Če k temu pridamo še obvezne prigrizke, se vse skupaj samo še poslabša, kar odseva tako na fizičnem zdravju kot tudi na psihičnem – zaradi slabe vesti.

Pretiravate z alkoholom

Pogosto ga preveč zaužijete povsem mimogrede, v prijetni družbi ali ob okusni večerji. Da je pretiravanje z njim škodljivo, ni nič novega, saj lahko vodi v številna bolezenska stanja: depresijo, tesnobnost, težave z jetri ter tudi srčno ali možgansko kap.