Pet za zdravje najpomembnejših elementov

Minerali so anorganski elementi. V naravi jih je 103, v telesu 80, tvorijo pa približno 4,5 odstotka telesne mase. Večina mineralov v telesu se nahaja v kosteh. Vsi so nepogrešljivi za gradnjo encimov, hormonov, hemoglobina, beljakovin, za presnovo vitaminov, vsak ima specifično vlogo, njihovo medsebojno delovanje pa je tesno povezano. Zaužijemo jih s hrano, kadar ta ni uravnotežena in dovolj pestra, v organizmu pride do pomanjkanja teh snovi. To je lahko tudi posledica povečane potrebe organizma, denimo med nosečnostjo, boleznimi ali v stanju kroničnega stresa. Čeprav so vsi pomembni, telo najbolj potrebuje naslednjih pet.

Železo

Z uravnoteženo prehrano je telesu dnevno mogoče zagotoviti od 10 do 30 miligramov železa. Pomanjkanje železa je zlasti pri ženskah pogosto, po nekaterih predvidevanjih ga primanjkuje kar 30 odstotkom (neprimerna prehrana, otežena absorpcija, izguba krvi, nosečnost itd.). Glavni simptomi pomanjkanja železa so utrujenost, zmanjšane fizične sposobnosti in padec odpornosti organizma. Priporočen odmerek za ženske je 15, za moške pa 10 miligramov na dan.

Naravni viri železa so telečja in piščančja jetra, tun, ostrige, soja, buče, rdeča pesa, oves, zelena zelenjava, grah, kvas in fige. Telo lažje absorbira železo iz živalskih virov, za še boljšo absorpcijo pa je z njim bogata živila dobro uživati v kombinaciji z vitaminom C.

Magnezij

V človeškem organizmu je več kot polovica magnezija v kosteh, sodeluje pa pri več kot 300 encimskih procesih. Zlasti je pomemben za ženske po 40. letu. Priporočen dnevni odmerek za ženske je 320, za moške 240 miligramov. Pomanjkanje se kaže kot pogosti glavoboli, tudi migrene, utrujenost, omotičnost, nervoza, vrtoglavica, krči v mišicah.

Ker telo primanjkljaj dnevno zaužitega magnezija nadomesti tako, da ga črpa iz kosti, je daljše obdobje pomanjkanja nevarno, saj ogroža trdnost okostja.

Naravni viri magnezija so soja, kikiriki, zelena zelenjava, semena, oreščki, banane, oves, avokado, integralni riž.

Kalcij

Sodeluje pri mnogih vitalnih procesih in je ključen za zdrave kosti, dobro delovanje mišic, živčevja, sodeluje pri uravnavanju propustnosti celičnih membran in pospešuje zgoščevanje krvi. Pomanjkanje kalcija je pogosto, zlasti v obdobju rasti in kasnejšem obdobju življenja.

Če ga telo s hrano ne prejme dovolj, ga črpa iz kosti, kar vodi v krhkost okostja in osteoporozo. Priporočena dnevna doza za odrasle je 1000 do 1500 miligramov, nahaja pa se v mleku, jogurtih, siru, ovsu, ohrovtu, brokoliju, mandljih, špinači, soji, orehih, suhih slivah.

Kalij

Kalij je bogato zastopan v hrani, zlasti v sadju in zelenjavi, V organizmu je v večini celic. Pomemben je za prenos živčnih impulzov, ključen je za dobro delovanje mišic ter za zdravo srce in vzdrževanje pravilnega krvnega tlaka. Do pomanjkanja v telesu največkrat pride zaradi jemanja diuretikov in odvajal, simptomi pomanjkanja pa so slabost, bruhanje, ravnodušnost, utrujenost, nervoza.



Priporočen dnevni odmerek za odrasle osebe je 2000 miligramov, naravni viri kalija pa so marelice, avokado, krompir, fižol, paradižnik, banane, brokoli in artičoke.

Cink

Cink je znan po svojih antioksidativnih lastnostih in krepi odpornost. Cink je prisoten v vseh organih, največ pa ga je v kosteh, mišicah, jetrih in prostati. Vključen je v veliko število encimskih procesov in je nepogrešljiv za celično rast, presnovo, imunski sistem in reprodukcijo. Pri hudem pomanjkanju nastopijo zmanjšana zmožnost okušanja, pomanjkanje teka, vnetje kože (dermatitis), izpadanje las in driska. Poleg tega se pojavljajo zaostajanje v rasti, motnje pri moškem spolnem razvoju in pri reproduktivnih procesih, upočasnjeno je celjenje ran, povečana pa dovzetnost za okužbe, kar je posledica slabega imunskega sistema.

Priporočeni dnevni vnos za ženske je 12, za moške pa 15 miligramov cinka. Naravni viri tega elementa so ostrige in drugi morski plodovi, govedina, puranje meso, tun, kvas, soja, bučna semena, sir, grah, jajca in pšenični kalčki. Telo lažje absorbira cink iz živalskih kot iz rastlinskih virov.