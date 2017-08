Pet vrst čustvenih vampirjev in kako se jim izogniti

Čustveni vampirji so težki manipulatorji, a jih ni vedno lahko prepoznati. Obstaja jih več vrst, v drugih pa vzbujajo občutke manjvrednosti, celo ponižanja ter dobesedno pijejo pozitivno energijo. Najbolje se jim je zato izogniti ali vsaj preprečiti njihov vpliv. Katerih pet je najbolj neprijetnih?

Narcis

Njihov moto je: najprej jaz. Svet se po njihovem mnenju vrti okoli njih in prepričani so, da so več vredni od drugih. Pričakujejo stalno pozornost, pohvale, skoraj čaščenje, saj verjamejo, da ne zaslužijo nič manj, kot to. Nevarni so, kajti ne premorejo empatije in se ne zanimajo za čustva ali počutje drugih. Če nekaj ni tako, kot so si zamislili, postanejo hladni, tudi agresivni in zamerljivi.

Kako se obvarovati pred njihovim vplivom?

Imejte realna pričakovanja. To so čustveno omejene osebe, od njih ne pričakujte nesebične in brezpogojne ljubezni, prijateljstva ali drugega medosebnega odnosa. Nikoli ne dopustite, da bi bili od njih odvisni, ter jim ne zaupajte svojih najglobljih čustev in razmišljanj.

Žrtev

Osebe, ki nase vedno gledajo kot na žrtve drugih, spleta okoliščin, celo vremena. Prepričani so, da je ves svet proti njim in da jim vsi želijo zgolj škodovati. Njihovi neuspehi so v njihovih očeh vedno posledica zarot, tarnajo nad usodo in nikoli ne prevzamejo krivde za svoja dejanja. Njihova žalost ter negativna energija pogosto izčrpavata v tolikšni meri, da so na moč neprijetna družba.

Kako se obvarovati pred njihovim vplivom?

Postavite jasne in trdne meje. Če gre za člana ožje družine, mu povejte, da ga imate radi, a da je za svoje težave v največji meri odgovoren sam ter da jih s svojo neaktivnostjo in tarnanjem zagotovo ne bo rešil. Lahko mu ponudite nasvet, ki ga najbrž ne bo upošteval, sicer pa se ne obremenjujte s težavami, ki bi jih moral premagovati sam, in ne dovolite, da bi vam o njih obširno razlagal.

Nadzornik

To so ljudje, ki želijo imeti vse in vsakogar pod nadzorom, zato bližnjim in daljnim zapovedujejo, kako naj se oblačijo, kako naj živijo, kje naj počitnikujejo, kako naj vzgajajo otroke in se vedejo do okolice. O vsem imajo mnenje, nadzorujejo, zaslišujejo in so prava »zakladnica« nasvetov, ki naj bi jih drugi upoštevali. Vedno ponujajo rešitve za težave in zato se ob njih velikokrat počutite majhni in nesposobni.

Kako se pred njimi zavarovati?

Skrivnost je v tem: nikoli ne poskušajte nadzorovati nadzornika. Ne govorite mu, kaj in kako naj počne. Povejte mu, da cenite njegov nasvet, a da boste svoje težave raje reševali sami. Bodite prepričani vase in ne pokažite mu svojih šibkih točk. Z njimi bi se dobesedno napajal.

Gobezdalo

Ljudje, ki jih ne zanimajo čustva drugih, temveč skrbijo samo zase. Ob njih ne pridete do besede, vedno razlagajo le o sebi, o svojih težavah, doživetjih, dosežkih. Osebnega prostora ne poznajo in ne upoštevajo, med pogovorom stojijo izjemno blizu vas in jih prav nič ne zanima, da vam ob tem ni najbolj prijetno.

Kako se pred njimi zavarovati?

Vaši neverbalni znaki jim niso prav nič mar. Z njimi morate govoriti glasno in jih večkrat, pa naj vam bo še tako težko, prekiniti. Poslušajte jih nekaj minut, nato pa se opravičite rekoč, da morate pozornost nameniti tudi drugim ali oditi v kopalnico.

Kraljica drame

Povedano preprosto, iz muhe delajo slona. Vsaka malenkost je zanje ogromen problem, še preden se težava sploh pojavi, o njej govorijo, kot bi se bližal konec sveta, zamišljajo si najbolj črne scenarije in so na moč pesimistični. O svojih resničnih ali domnevnih težavah utrujajo vsakomur, ki jih je ali jih ni pripravljen poslušati.

Kako se jih ubraniti?

Kraljica drame ljudem, ki imajo jasna stališča, ne more črpati energije. Povejte ji, da se za vsako rešitev najde težava, niste pa vi tisti, ki naj bi se ukvarjali z njenimi problemi. Postavite jasne meje in ne dovolite, da bi jih prestopila ter vas pripravila do tega, da bi njene težave postale vaše ter da bi vas prevzel njen pesimizem. Včasih je monologe mogoče prekiniti le z nekoliko ostrejšim tonom. Ob njem na zadrege ne pozabi, je pa res, da vsaj za nekaj trenutkov o njih molči.