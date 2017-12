Pet učinkovitih načinov premagovanja utrujenosti

Simptomov nizkega krvnega tlaka je več, med drugimi ga neredko spremljajo vrtoglavica, zamegljen vid, hladne roke in noge ter bleda polt. Tu je še pogosta utrujenost, katero večina premaguje z dodatno skodelico kave, mogoče pa se ji je zoperstaviti tudi drugače. S sledečimi preprostimi načini.

Zagotovite si uravnotežene obroke in se izogibajte prenajedanju

Pretiravanje s količino med obroki zaužite hrane upočasni krvni pretok, simptomi utrujenosti so zato po obilnih zalogajih izrazitejši, zaloge energije hitro poidejo, vse to pa je mogoče premagati z manjšimi, preko celega dneva razporejenimi in uravnoteženimi obroki.

Malo bolj solite hrano

S soljo res ni dobro pretiravati, a če vas pesti utrujenost, ki je posledica nizkega krvnega tlaka, lahko nekoliko povečate količino te začimbe. Sol bo med drugim spodbudila žejo, z večjim vnosom tekočine se bo izboljšal krvni pretok, težave z utrujenostjo bodo zato blažje.

Uživajte več živil s pravimi vitamini

Zlasti bodite pozorni na vitamin B12, vitamin C, kalcij, železo in beljakovine. Priporočljivi so zelena zelenjava, pomaranče, banane, brokoli, fižol, sončnična semena, pšenični kalčki, rdeča pesa, zelena, krompir in suho sadje.

Bodite aktivnejši

Vadba skrbi za dober pretok krvi, uravnava krvni tlak in premaguje utrujenost. Priporočljivejše, od intenzivnih, so zmernejše vaje, kot so hoja, plavanje, kolesarjenje in rahel tek.

Izogibajte se vročim prham

Pozimi res prijajo, a ob vročih prhah se krvni pretok upočasni, s tem se pojavi utrujenost. Vsaj zadnji curek, s katerim splaknete telo, naj bo čim hladnejši, tako boste pospešili cirkulacijo in preprečili, da bi se vam kar same zapirale oči.