Pet trikov, s katerimi se po dieti ne bodo vrnili kilogrami

Hujšanje in diete v težnji po vitki postavi ne zahtevajo največ napora. V resnici težaški del šele pride, saj je treba podobno težo tudi obdržati. Ker vsakdo, ki je že kdaj bil v tem krogu, ve, da se kilogrami radi vrnejo, vam ponujamo šest trikov, s katerimi bo to lažje preprečiti.

Jejte počasi

Več manjših obrokov preko dneva ohranja konstantno raven sladkorja v krvi in tako manjša verjetnost prenajedanja. Ob počasnem uživanju hrane bodo možgani pravočasno zaznali sitost in bo nevarnost, da bi pojedli več, kot potrebujete, manjša.

Kozarec vode

Kadar ste lačni, popijte kozarec vode in malce počakajte. Simptomi žeje in lakote so si podobni: nizka raven energije, okrnjene kognitivne sposobnosti, slabo razpoloženje. Zato pogosto tedaj, ko smo v resnici žejni, posežemo po hrani, čeprav je telo sploh ne potrebuje. Če ste bili samo žejni, bo občutek praznine potem, ko boste popili vodo, izginil.

Pojejte jabolko

Eno jabolko na dan prežene zdravnika, ohranja pa tudi vitkost. Jabolka so zaradi veliko vode odlične kot prigrizek. Idealno bi bilo en sadež pojesti pol ure pred obrokom. Zaradi vlaknin napolni trebuh in ima le malo kalorij. Enak učinek ima krožnik juhe pred glavno jedjo.

Avokado in grah

Po obroku iz stročnic, kot so fižol, grah, soja in leča, je učinek sitosti za 30 odstotkov izrazitejši kot po kalorično enakovrednemu obroku iz drugih živil. Prav tako zaradi vlaknin in beljakovin sitost dolgo ohranijo. Podobno velja za cela žita (oves, ječmen, rjavi riž) in za nekatere vrste sadja, med njimi avokado. Če boste po kosilu pojedli pol avokada, bo tri ure kasneje želja po prigrizkih za 25 odstotkov nižja, kot če bi glavni obrok zaključili s pecivom.

Čili in ingver

Uporabljajte čili in ingver. Pekoča paprika pospešuje metabolizem in pomaga pri nadzoru teka. Če boste jedem dodali četrtino žličke pekoče paprike, boste povečali občutek sitosti in podnevi zaužili za 25 odstotkov manj kalorij. Podoben vpliv ima tudi ingver.

Kakav

Ne odrecite se slaščicam, izbirajte pa jih pametno. Ena od raziskav je pokazala, da ljudje, ki pred obrokom pojedo tri koščke temne čokolade z vsaj 60 odstotki kakava, skupaj z obrokom zaužijejo 17 odstotkov manj kalorij kot tisti, ki se čokoladi raje izognejo.