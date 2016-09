Pet pozitivnih vplivov domačih živali

Razvajanje kosmatinca niža krvni tlak in umirja bitje srca. Foto: Shutterstock

Če razmišljate o tem, da bi dom oplemenitili s hišnim ljubljenčkom, nizamo pet dejstev, ki bodo tehtnico prevesile v prid odločitvi za katerega od njih. Povedano na kratko, zaradi njih boste srečnejši in bolj zdravi.

Izboljšujejo razpoloženje

Samo pol ure božanja mehke dlake sprošča v možganih kemikalije, ki prinašajo občutke sreče. Terapija ob pomoči živali, natančneje mačk, pomaga premagati otožnost. Dokazano je namreč, da se lastniki teh redkeje počutijo osamljeni in so optimističnejši od tistih, ki mačke nimajo. Razlog je preprost: med glajenjem mehke dlake se v telesu sprošča oksitocin, znan tudi kot hormon ljubezni, ki izboljšuje razpoloženje in vrača dobro voljo. Na podoben način deluje tudi razvajanje psa.

Manj stresa

Samo pet minut, preživetih v družbi psa, v telesu zniža raven kortizola, stresnega hormona. Učinek je tako močan, da so v eni od raziskav, ki se je poigrala s to temo, sodelujoči povedali, da so bolj pomirjeni v družbi psa kot v družbi zakonskega partnerja.

Vpliv je zaznaven celo v pisarni. Študije so pokazale, da so ljudje, ki jim je delo dovoljeno opravljati v družbi štirinožnih prijateljev, v manjši meri v stresu od tistih, ki jim to ni dano. Drži pa, da je v prvem primeru stres narasel pri njihovih sodelavcih, ki psa nimajo.

Manj bolečine

Raziskave dokazujejo, da preživljanje časa v družbi katere koli živali pomaga lajšati bolečine, v določenih primerih pa jih celo povsem premagati.

Več gibanja

Zlasti psi seveda potrebujejo gibanje, zato ni presenetljivo, da so njihovi lastniki pogosto v dobri formi, saj jih vedno »silijo« na sprehode. Prav po zaslugi štirinožnega prijatelja so namreč primorani v telesno aktivnost.

A to še ni vse: sprehajanje psa pripomore k socialnim stikom, saj se sprehajalci večkrat zapletejo v pogovor z drugimi kot tisti, ki se na sprehod podajo brez družbe kosmatinca.

Zdravo srce



Razvajanje kosmate živalice (ali opazovanje zlate ribice, ki plava v akvariju) niža krvni tlak in umirja bitje srca. Ljubitelji živali imajo prav tako v telesu manjšo količino slabega holesterola in maščobnih trigliceridov.

In najboljša novica: če imate živalskega prijatelja, boste potrebovali manj obiskov pri zdravniku. Ena od raziskav je namreč dokazala, da lastniki mačk in psov redkeje podležejo srčnim boleznim kot tisti, ki živali nimajo. Druga študija je prišla do sklepa, da je pri lastnikih psov devetkrat večja verjetnost, da si bodo po srčni kapi opomogli kot pri ljudeh, ki štirinožnega prijatelja nimajo.